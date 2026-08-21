Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova Çınarcık ve Antalya Kaş'ta arıtmadan denize atık su deşarjı yapan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Çınarcık Belediyesi ile belediyeye bağlı Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği'ne toplam 7 milyon 970 bin TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Yalova İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos'ta Çınarcık Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattı güzergahında yapılan denetimde; Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Taş Liman Bölgesi'nde 2 bacadan, Vali Akı Caddesi üzerinde 2 farklı bacadan olmak üzere 4 bacadan arıtılmamış atık suların taştığı ve Marmara Denizi'ne deşarj yapıldığı tespit edildi. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı nedeniyle Çınarcık Belediyesi'ne 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 5 milyon 34 bin TL idari ceza uygulandı. 17 Ağustos'ta da Çınarcık Teşvikiye, Karpuzdere Atıksu Arıtma Tesisi (Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği) ve terfi merkezinde yapılan denetimde; Mavi Deniz Atıksu Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı, terfi merkezinde biriken atık suların Teşvikiye Deresi'ne arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği'ne 2 milyon 97 bin TL idari ceza verildi.

SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Antalya'nın Kaş ilçesindeki İnceboğaz mevkisinde de denize arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı ve denizin kirletildiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Denetimde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait terfi istasyonundan arıtılmamış atık suların deşarj edildiği tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne 839 bin TL idari para cezası uygulandı. Her iki ilde çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. (DHA)