İSTANBUL, (DHA)- PAZAR akşamları Kanal D'de izleyiciyle buluşan Daha 17'nin 17'nci bölümü için sette özel bir kutlama yapıldı. Dizinin adına da gönderme yapan bu anlamlı bölüm şerefine üzerinde '17' yazılı pasta kesildi.

ÖZEL BÖLÜM ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisinin oyuncuları ve set ekibi, dizinin adı dolayısıyla ayrı bir anlam taşıyan 17'nci bölümü pasta keserek kutladı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm öncesinde bir araya gelen ekip, sette düzenlenen sürpriz kutlamada keyifli anlar yaşadı. Oyuncular, üzerinde 'Daha nice 17 bölümlere' mesajı bulunan '17' yazılı pastayı birlikte keserek özel bölümü ölümsüzleştirdi.

SEMBOLİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturan Daha 17 için 17'nci bölüm yalnızca yeni bir bölüm değil, aynı zamanda yapımın adıyla da özdeşleşen sembolik bir dönüm noktası oldu. Setten paylaşılan neşeli kareler kısa sürede beğeni, yorum ve etkileşim rekoru kırdı. Mutlulukları yüzlerinden okunan ekip, bu akşam yayınlanacak 17'nci bölümde izleyiciyi sürpriz gelişmelerin beklediğinin de sinyalini verdi.

17'NCİ BÖLÜM BU AKŞAM KANAL D'DE

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, 17'nci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.