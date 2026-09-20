Canan İLARSLAN - Mehmet ALA / İSTANBUL - (DHA)- TÜRK tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer (81) Şişli Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Tuncer'in cenazesi ailesi, sevenleri, yakınları ve sinemaseverlerin öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer 17 Ağustos Perşembe günü beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kanal D'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Arsen Hala' karakterinin oynayan sanatçı Gülsen Tuncer'in cenaze namazı öğle namazına müteakip Şişli Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Tuncer'in eşi Engin Ayça, oyuncular Suna Selen, Erdal Özyağcılar, Serdar Gökhan, Cihat Tamer, sanat dünyasından birçok ismin yanı sıra yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in cenazesi Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

'HERKESİN SEVDİĞİ BİR İNSANDI'

Eşi Engin Ayça, 'İyi birşey değil, kolay birşey değil. Herkesin sevdiği bir insandı. Herkesin başı sağ olsun. Bu kadarmış. İyi şeyleri hatırlayalım. Yaptıklarını yaşatalım. Bize düşen artık bu. Dizilerde de çok sevilen bir kişiydi. Artık oralarda yaşayacak. İyi şeyler yaptı, iyi izlenimler bıraktı. Artık onlarla birlikte yaşayacağız. Kendisi gitti ama bize bayağı yük bıraktı, artık biz onları taşıyacağız. Bir insan hayat arkadaşını kaybederse büyük bir kayıp yaşamıştır. Ne denebilir ki' dedi.

'GÜLSEN ANNEDEN DİMDİK DURMAYI ÖĞRENDİK'

Manevi oğlu İlhan Gülek, 'Ailenin büyük oğlu, benim. Gülsen anneden biz dimdik durmayı öğrendik, eğilip bükülmemeyi öğrendik. Kim ne zaman yardıma ihtiyaç duyuyorsa, karşılıksız koşmayı öğrendik. Gülsen abla önce bize, sonra çevresine, işçi emekçi dünyasına, sanat çevresine bir ders verdi. Kendi için çalışmadı, çevresi için, kedileri için, sokak hayvanları için çalıştı, aydınlık için çalıştı. Aramızdan ayrıldı, şimdi onun izinden biz gideceğiz. Verdiği dersi öğrendiğimizi göstermemiz lazım.' dedi.

'2 AY ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK'

Oyuncu Erdal Özyağcılar, 'Başka bir dokusu vardı. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Keşke herkese öyle bir hayat nasip etse. 2 ay önce bir festivalde görüşmüştük. İnsan bu kaosun arasında kaybolup gidiyor, vakit ayıramıyor, zaman çok çabuk geçiyor.' dedi. Oyuncu Serdar Gökhan ise, 'Arkadaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin, başka söyleyeceğimiz birşey yok' diye konuştu.

'DERİNLİĞİ OLAN BİR İNSANDI'

Oyuncu Suna Keskin, 'Elbette, çok üzgünüz. Sözün bittiği yer, tesellisi yok. Çok ani bir kayıp. Çok ilkeli, duruşu dik, sağlam, tam bir Cumhuriyet kadınıydı ve bizler gerçek bir dosttu bizler için.Bu nedenle, her manada, her anlamda derinliği olan bir insandı, yüzeysel değildi. Oyuncu Suna Selen ise, 'Zamanında bizim oyuncu haklarımız için çok savaştı. Hepimizin başı sağ olsun' dedi.

KOZLU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre Tuncer'in tabutu üzerine kendi isteği üzerine mor çiçekli tülbent örtüldü. Alkışlar arasında tabutu cenaze aracına taşınan Gülsen Tuncer'in cenazesi Şişli Camii'nde kılınan namazın ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)