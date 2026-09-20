İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da hikaye büyük bir kırılma yaşadı. Berrak, Kader'in Serhat'ın kızı olduğunu öğrendi. Bölüm finalinde Serhat'ın karşısına çıkmasıyla heyecan zirveye ulaştı.

KADER'İN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen yapımı Güller ve Günahlar'da Kader'in sırrı ortaya çıktı. Cihan, Berrak'a Kader'in Serhat'ın kızı olduğunu açıkladı. Gerçeği öğrenen Berrak, vicdan azabı ve sevinci bir arada yaşadı. Kader sayesinde eski günlere dönebileceklerine ve yeniden bir aile olabileceklerine dair umutlanan Berrak, soluğu Serhat'ın kapısında aldı. Bölüm finalinde dudaklarından dökülen 'Kader bizim' sözleri merakı doruğa çıkardı. O andan itibaren izleyiciler, 'Serhat gerçeği öğrenecek mi?' sorusunun yanıtını aramaya başladı.

KURTARMA OPERASYONU NEFES KESTİ

Duygu fırtınasına sahne olan Güller ve Günahlar'da patlayan silahın hedefi olan Kader, yürekleri ağza getirdi. Onu hastaneye yetiştirmek için verilen mücadele nefes kesti. Ardından bu kez Kader'i peşindeki adamlardan kurtarma mücadelesi yaşandı. Aksiyon dolu o anlar Hollywood filmlerini aratmadı. Kader'in eve dönmesiyle hem Serhat ve Zeynep hem de ekran başındaki izleyiciler derin bir nefes aldı.

ZEYNEP EVE GERİ DÖNDÜ

Zeynep'in, Serhat'ın Kader konusundaki restinin ardından eve geri döndüğü Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde yine birincilik ipini göğüsledi. Tüm Kişiler'de 4,63 izlenme oranı ve 16,59 izlenme payı elde eden dizi, günün en çok izlenen yapımı oldu. AB'de izlenme oranı 2,95, izlenme payı 11,67; 20+ABC1'de ise izlenme oranı 3,82, izlenme payı 13,56 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.