İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin ilgiyle izlenen yapımı Daha 17'de Teoman'ın sevgilisi Sıla'yı canlandıran Ezgi Dalgıç samimi açıklamalarda bulundu. Bu akşam 17'nci bölümüyle ekrana gelecek dizinin kendisi için dostluk ve aile anlamına geldiğini söyleyen oyuncu, canlandırdığı karaktere dair ise dikkat çeken bir çıkış yaptı. 'Sıla gibi her şeye burnumu sokmam' dedi.

'DAHA 17 BENİM İÇİN AİLE DEMEK'

Dizinin kendisinde uyandırdığı duyguları anlatan Dalgıç, 'Daha 17 benim için arkadaşlık, Bodrum, yaz enerjisi, harika bir ekip, başarılı bir yönetmen ve sıcacık bir aile demek' ifadelerini kullandı.

'OYUNCULUK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu belirten genç oyuncu, ilk kez kamera karşısına geçtiği günü şu sözlerle anlattı:

'Heyecandan elim ayağıma dolaşmıştı. Hepimizin ilk işiydi. Karşılıklı oynadığımız sahnelerde birbirimizi sakinleştirerek ilerledik.'

'HAYALİNİ KURUYORDUM'

Daha 17 kadrosuna katılma sürecinin kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Dalgıç, 'Bu proje çok istediğim bir işti. Uzun zamandır hayalini kuruyordum. Kabul edildiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum' diye konuştu.

'DENİZ SEZONUNU İLK BEN AÇTIM'

Sette en çok eğlendiği sahnenin teknede çekilen kızlar sahnesi olduğunu belirten oyuncu, ilk kez o çekimde denize girdiğini söyledi:

'Güneş tam tepemizdeydi ama çok eğleniyorduk. İlk kez o sahnede denize atladım. Nisan ayıydı ve sette deniz sezonunu ilk açan kişi bendim.'

'BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN SAHNE'

Dalgıç, dizide kendisini en çok etkileyen sahneyi de açıkladı:

'Babamla konuştuğum ve doğum günümde gelemeyeceğini öğrendiğim sahne beni en çok etkileyen sahneydi.'

'SILA AYRIL, BEN ARKANDAYIM'

Sıla ile Teoman'ın ilişkisine ilişkin değerlendirmede bulunan oyuncu, net bir tavır ortaya koydu. 'Sıla ayrıl, ben arkandayım' diyen Dalgıç, karakterine tavsiye verecek olsa hayatı biraz daha akışına bırakmasını söyleyeceğini ifade etti.

'SILA BAZI ŞEYLERİ ÖNCEDE SEZİYOR'

Karakteriyle ortak yönlerinden de bahseden oyuncu, şunları söyledi:

'Sıla bazı şeyleri önceden sezinleyip arkadaşlarıyla paylaşır. Ben de gerçek hayatta biraz öyleyim. Ama onun kadar her şeye burnumu sokmam.'

'HAYALİNDEKİ ROL: TARGARYEN'

Kariyer hedefleriyle ilgili konuşan Dalgıç, başarılı olmak ve sektörde ilerlemek istediğini söyledi: 'İşimde başarılı olmayı ve güzel yerlere gelmeyi çok istiyorum' dedi. Dünyaca ünlü bir yapımda yer alma fırsatı bulması halinde tercihini Game of Thrones evreninden yana kullanacağını belirten oyuncu, 'Daenerys Targaryen karakterini canlandırmayı çok isterdim' diye konuştu.

'ALTI UĞURLU SAYIM'

Kendisini 'inatçı, evcimen ve sakin' olarak tanımlayan Dalgıç, sayılarla kurduğu özel bağı da anlattı:

'6 benim uğurlu sayım. Hayatımdaki önemli olayların çoğu bu sayıyla bağlantılı oldu. İlk sete çıktığım günler ve ilk seçmelere katıldığım tarihler buna örnek.'

'GELEN TEPKİLER ÇOK GÜZEL'

Beste Sırapınar'a konuşan oyuncu, desteklerinden dolayı teşekkür etti:

'Onları çok seviyoruz. Bizimle ilgili paylaşılan her şeyi okumaya ve görmeye çalışıyoruz. Gelen tepkiler bizi çok mutlu ediyor. Bizi evlerine konuk ettikleri için teşekkür ederiz. Pazar akşamları ekranlarda buluşmaya devam edeceğiz.'

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, 17'nci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.