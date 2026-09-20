İrem Çağla ZİNCİRLİ- Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, (DHA)- TOPKAPI Sarayı'nda bu yıl 13 Haziran'da başlayan ve her cumartesi gerçekleştirilen gece ziyaretleri, 19 Eylül'de sona erdi. 15 gece boyunca Saray'ı toplam 31 bin 870 kişi gezdi. Saray, gece başına ortalama 2 bin 125 ziyaretçi ağırladı. İlk gece 855 olan katılım, 12 Eylül'de 2 bin 798'e ulaşarak 3,3 katına çıktı.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nda 2024 yılında başlatılan gece ziyaretleri, 2026 yaz sezonunda genişletilmiş güzergahla devam etti. Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi bu yıl ilk kez gece rotasına dahil edildi.

15 GECEDE 31 BİN 870 ZİYARETÇİ

13 Haziran-19 Eylül tarihleri arasında her hafta cumartesi akşamları gerçekleştirilen geziye toplam 31 bin 870 kişi katıldı. Sezonun ilk gecesi olan 13 Haziran'da 855 ziyaretçi ağırlandı. Sezonun en yüksek günlük ziyaretçi sayısı ise 12 Eylül'de 2 bin 798 olarak kaydedildi. Topkapı Sarayı, 15 gecelik dönem boyunca gezi başına ortalama 2 bin 125 ziyaretçi ağırladı. İlk gece ile 12 Eylül karşılaştırıldığında katılım 3,3 katına çıktı.

GECE ROTASI YENİ BÖLÜMLERLE GENİŞLEDİ

2026 sezonunda sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve teraslarının yanı sıra yakın dönemde ziyarete açılan bölümler de güzergaha alındı. Harem-i Hümayun'da Karaağalar Taşlığı, Karaağalar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, III. Murad Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol programın ana durakları arasında yer aldı. Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de bu yıl rotaya eklendi. Enderun Avlusu'nda Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi ziyaret edildi. Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da gece saatlerinde görülebilen başlıca eserler arasında yer aldı.

İSTANBUL'U SARAY TERASLARINDAN İZLEDİLER

Güzergahın son bölümünü Topkapı Sarayı'nın dördüncü avlusu ve terasları oluşturdu. Ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta dolaştı; İftariye Kameriyesi ve Mecidiye Köşkü terasından izledi. Topkapı Sarayı'nın tarihi mimarisini, koleksiyonlarını, yeni açılan bölümlerini ve İstanbul manzarasını aynı rota üzerinde buluşturan uygulama, 32 bine yakın ziyaretçiyle yaz sezonunu tamamladı.

'TOPKAPI'NIN GÜNDÜZÜ BAŞKA GÜZEL AMA GECESİ BİR ÖMRE BEDEL'

Tur rehberi Mehmet Ekinci, 'Topkapı Sarayı dünyanın en önemli saraylarından biri ve Doğu'nun merkezi. Gündüzü ayrı güzel. İki kıtanın buluştuğu noktaya bakıyor. Ancak gecenin ışıltısıyla farklı bir atmosfer kazanıyor. İnsanların bu atmosferde Topkapı Sarayı'nı gezmeleri ayrı bir heyecan yaşatıyor ve tarihi daha iyi özümsemelerini sağlıyor. Özellikle Harem ve Has Oda'ya girdiğimizde yapılan ışıklandırmayla o dönemde yaşayan insanların duygularını daha iyi anlayabiliyoruz. Topkapı'nın gündüzü başka güzel ama gecesi bir ömre bedel. Milli Saraylar'a ayrıca teşekkür ediyorum' dedi.

'GECE GEZİSİ DAHA FARKLI GELDİ'

Ziyaretçilerden Sinem Lida Atmaca da 'Uzun zaman önce gelmiştim ancak gece gezisi atmosfer olarak daha farklı geldi. Şu ana kadar Harem kısmını gezdik. Gayet ihtişamlı ama bir yandan da sade. Değişik bir atmosferi var' diye konuştu.

Esra Özal ise 'Topkapı Sarayı'nı çok seviyoruz. Gece atmosferi bambaşka oluyor. Bence çok güzel bir uygulama. Kış sezonu geldiği ve hava daha erken karardığı için bu son cumartesi akşamımız oluyor. Herkes çok memnun. Özellikle Harem kısmında çok güzel yeni bölümler açıldı' ifadelerini kullandı.

'MERAKLA BAKIYORUM'

Yaşar Başkurt 'Daha önce gündüz gezmiştik. Gece atmosferi daha farklı. Günümüz teknolojisiyle ışıklandırmalar farklı ama geçmiş dönemde kandillerle buranın nasıl aydınlatıldığını düşünüyorsunuz. Harem Dairesi'ni gece ilk defa geziyoruz. Has Oda'yı ve diğer bölümleri gördük. İlk defa gezdiğim için merakla bakıyorum. Bilmediğim şeyleri araştırarak ve okuyarak gezmeye çalışıyorum. Farklı bilgiler edindim, hiç bilmediğim şeyleri görmüş oldum' dedi.

'GECE DAHA GÜZEL, HERKESE TAVSİYE EDİYORUM

Kübra Yıldırım da 'Daha önce gündüz gezdim, gece daha güzel. Gece ilk defa geliyorum. Harika, muazzam. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Şu ana kadar Harem'i ve hamam kısmını gezdik' dedi.

Merve Sungur Yılmaz 'Daha önce pek çok kez gündüz gelmiştik. Gece atmosferini internette görmüştük. Bir de gece görelim dedik ve onun için geldik. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir atmosfer var' ifadelerini kullandı.

Bilge Ela Yılmaz da 'Daha önce gündüz gelmiştim. İlk defa gece görüyorum, çok güzel' derken 8 yaşındaki Lidya Akaydın ise 'İlk defa gelmiyorum ancak gece saatlerinde ilk kez geldim. Çok güzeldi' diye konuştu.