Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, adı öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle 2 köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, 14 Eylül'de, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yatan 2 köpeğin üzerinden geçti. Sürücü yoluna devam ederken, can havliyle ayağa kalkan köpekler bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ

Olayın ardından duruma tepki gösteren mahalleli, 4 gündür görmedikleri ve haber alamadıkları köpeklerin hayatlarından endişe ettiklerini belirterek, polis merkezine gidip şikayette bulundu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası kimliği saptanan şüphelinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)