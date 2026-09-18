KKTC, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitliği'nde düzenlenen devlet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte Muratağa Atlılar ve Sandallar Şehitliği'nde düzenlenen devlet törenine katılarak, kimlik tespitleri tamamlanan 15 şehidimizi dualarla ebediyete uğurladık. 14 Ağustos 1974'te Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da EOKA terör örgütü tarafından katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısı, aradan geçen 52 yıla rağmen hala yüreğimizdedir. Bugün toprağa verdiğimiz şehitlerimiz arasında çocukların ve bebeklerin de bulunması, yaşanan vahşetin insanlık hafızasında bıraktığı ağır izin en acı göstergesidir. Geçmişin acılarını unutmadan, Kıbrıs Türkü'nün hafızasına ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak tarihi ve insani sorumluluğumuzdur. Yıllardır sevdiklerinin hasretini taşıyan ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyor, bugün ebediyete uğurladığımız kardeşlerimiz başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının varlığı ve geleceği uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' ifadelerini kullandı.