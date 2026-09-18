DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, beraberlerinde Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer, MHP İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve RTÜK Bölge Temsilcisi Ömer Buğday ile Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına katıldı.

BAKAN KACIR: 100 MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ'Nİ ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİMİZE KAZANDIRIYORUZ

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

'Hamdolsun ki Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını 81 şehrinin tümüne TEKNOFEST kuşağıyla çok güçlü şekilde taşıyor. Tüm şehirlerimizden genç arkadaşlarımızın ne kadar büyük bir heyecanla TEKNOFEST'e katıldıklarını bir kez daha büyük bir iftiharla müşahede ettik. Şimdi de 81 ilimizde hayata geçirmekte olduğumuz Milli Teknoloji Atölyelerinden birini Diyarbakır'da, bölgemizin parlayan yıldızı Dicle Üniversitesi'nde birlikte açacağız. İnanıyoruz ki Milli Teknoloji Atölyeleri, tıpkı Deneyap Teknoloji Atölyeleri gibi genç arkadaşlarımızın Milli Teknoloji Hamlesi'ne öncülük etmesine, Türkiye'nin aydınlık ve tam bağımsız yarınlara yolculuğuna güçlü şekilde katılmalarına vesile olacak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın her daim ortaya koyduğu bir irade var: Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda, kuzeyinde ne varsa güneyinde o olacak. 81 şehrimiz, topyekun Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Biz de bu iradeye katkı sunabilmek adına paydaşlarımızla birlikte bu adımları atıyor, bu projeleri hayata geçiriyoruz. Milli Teknoloji Atölyeleri 81 şehrimizin tümünde kuruluyor. Bu yıl sonu itibarıyla 100 Milli Teknoloji Atölyesi'ni üniversite kampüslerimize kazandırmış oluyoruz. Şimdi buralarda inşallah yine T3 Vakfımızla ve SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında dron eğitimlerine de başlayacağız.'

'DÜNYADA ÜRETİLEN 100 İHA'NIN 65'TEN FAZLASI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR'

Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı üretimindeki yeri ile ilgili olarak, 'Malumunuz, Türkiye özellikle Selçuk Bayraktar Beyefendi'nin liderliğinde dünyanın en güçlü insansız hava aracı üreticisi oldu. Bugün dünyada üretilen 100 İHA'nın 65'ten fazlası Türkiye'de geliştiriliyor, üretiliyor. Açık ara dünya lideri olduğumuz bir alan bu. İnşallah başlatacağımız dron atölyeleri ile bu coşkuda genç arkadaşlarımızla çok daha etkin şekilde buluşmuş olacağız' diye konuştu.

BAYRAKTAR: GENÇLİK YILLARIMA DÖNSEM BURALARDA YATAR KALKARDIM

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise atölyelerin gençlere önemli imkanlar sunacağını belirterek, 'Bu merkezlerde inşallah eserlerini insanlığın faydasına, medeniyetimizin faydasına, milletimizin faydasına geliştirecek nice nesillerimiz, TEKNOFEST kuşağımız, dilediği şekilde çalışacak. Şimdi gençlik yıllarıma dönecek olsam buralarda herhalde yatar kalkardım diye düşünüyorum. Teknolojinin günümüzde geldiği noktada hakikaten insanı büyüleyen ve insanlığa büyük faydası olacak eserleri geliştirmek mümkün. Bu merkez de bu imkanı sağladığı için ben, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK'a ve emeği geçen herkese yürekten şükranlarımı iletiyorum. TEKNOFEST kuşağı, sizlerin sağladığı imkanlar sayesinde hakikaten dünyaya damgasını vuracak bu eserleri çok daha kolaylıkla geliştirecek. Buradaki Milli Teknoloji Atölyemiz de tüm medeniyetimize, milletimize, tüm gönül dostlarımıza ve kardeş coğrafyamıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)