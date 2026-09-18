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İlçeye bağlı Demirhisar köyünde çay hasadı yapan müstahsil Feyiz Bülbül, sarp arazideki çay bahçesinden köy yoluna ulaşmak amacıyla yörede yük taşımacılığında kullanılan ilkel teleferiğe bindi. Teleferikle köy yoluna ulaşmak isteyen Bülbül, herhangi güvenlik önlemi bulunmayan kabinle metrelerce yükseklikteki çelik halat üzerinde ilerledi. Bülbül, bu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sanal medyada paylaştı. (DHA)

Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde çay üreticisi Feyiz Bülbül, sarp arazideki bahçesinden köy yoluna ulaşmak için ilkel yük teleferiğine bindi. Bülbül, yaptığı tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntüledi.

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