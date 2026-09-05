ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği imam hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde imam hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER 23'üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, kurultayın hayırlı olması dileğinde bulunarak, 'Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden, öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza, imam hatip davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon'da buluşturan ÖNDER'i tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmiş ile birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi, bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum' dedi.

'TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞTİĞİNİN İŞARETİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği imam hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde imam hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zuhuri engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz' açıklamasında bulundu.

'86 MİLYON OLARAK HEPİMİZ BİRİZ'

Hangi okuldan mezun olursa olsun şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden büyük bahtiyarlık duyduğunu kaydeden Erdoğan, 'İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un, 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek' mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin, Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan, Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlarca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabb'im emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin' ifadelerini kullandı. (DHA)