Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nı da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz' dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Pakistan Savunma ve Şehitler Günü' nedeniyle resepsiyon gerçekleştirildi. Recepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd katıldı. Burada konuşan Bakan Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Savunma ve Şehitler Günü'nü en içten dileklerle kutladığını dile getirdi. Bakan Güler, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin, ortak tarihi hafızaya, köklü kardeşlik bağlarına ve sarsılmaz karşılıklı güvene dayandığını ifade ederek, 'Milletlerimiz, tarih boyunca sevinçte de, hüzünde de birbirinin yanında durmuş, zor zamanlarda sergiledikleri dayanışmayla dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortaktır. Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma-güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir iş birliğine dönüşmüştür. Askeri alandaki yakın iş birliğimiz, bu stratejik ortaklığın en güçlü alanlarından birini oluşturmaktadır. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki müşterek eğitim faaliyetleri ve tatbikatlar, personel değişim programları ve karşılıklı tecrübe paylaşımı sayesinde ulaştığımız yüksek seviyeden, bu çerçevede gittikçe artan dayanışmamızdan büyük memnuniyet duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

'PAKİSTAN İLE YAKIN İSTİŞARE VE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE HAREKET EDİYORUZ'

Türkiye ve Pakistan'ın, yalnızca kendi güvenlikleri için değil, bölgede ve tüm dünyada barışın, istikrarın ve uluslararası güvenliğin tesis edilmesi ve güçlendirilmesi için de önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getiren Bakan Güler, şöyle devam etti:

'Bu anlayışın güncel ve somut örneklerinden biri de Pakistan'ın bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına yönelik kapsamlı diplomatik girişimleridir. Nitekim Pakistan'ın, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla sergilediği yoğun gayretleri memnuniyetle müşahede ediyoruz. Pakistan'ın bu süreçte taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması, çatışmaların durdurulması için yoğun ve yapıcı tutumu ile ortaya koyduğu samimi diplomatik çabaları, uluslararası toplum tarafından da takdirle karşılanmıştır. Türkiye olarak, böylesine kritik bir konuda öncü bir rol üstlenen stratejik ortağımız Pakistan ile yakın istişare ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz.'

'BÖLGEMİZİN BARIŞ VE İSTİKRARINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin hassas küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle geliştirdiği stratejik iş birlikleriyle uluslararası güvenlik ve istikrara katkılar sunmayı kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Bakan Güler, şunları söyledi:

'Bu anlayışla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nı da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayii iş birliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Nitekim Mekke Savunma İttifakı kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, ülkemizin ev sahipliğinde bu hafta başında üç ülkenin yetkili makamlarının katılımıyla icra edilmiş, bu kapsamda İttifak'ın kurumsal yapısı ile yürüteceği stratejik iş birliği esasları görüşülmüştür. Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü iradenin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Pakistan'ın Savunma ve Şehitler Günü'nü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor, dost ve kardeş Pakistan halkına sağlık, huzur ve refah diliyorum.' (DHA)