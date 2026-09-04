KAYMAKAM STAJINI YAPTIĞI İLÇEYİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1998 yılında ilk kaymakam stajını yaptığı 2 bin 699 nüfuslu Yenipazar ilçesini ziyaret etti. İlçe girişindeki Cumhuriyet Meydanı'nda mehter takımıyla karşılanan Bakan Çiftçi'ye, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik milletvekili Halil Eldemir, Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan eşlik etti. Bakan Çiftçi, yoğun ilgiyle karşılandığı ilçede mehter takımını bir süre dinledikten sonra Kaymakam Polat'la makamında görüşerek, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Yenipazar Belediyesi'ne giden Bakan Çiftçi, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı. (DHA)