Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesindeki tek katlı bir evin mutfağında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da yaşayan ve fındık toplamak amacıyla memleketleri Ordu'nun Ünye ilçesine gelen İlhan Kolcu, eşi Gülhanım Kolcu ve oğulları E.K. (15), bugün sabah saatlerinde Pelitliyatak Mahallesi Fındıklı Küme Evleri'ndeki evlerinde bahçeye gitmek için hazırlık yaptıkları sırada mutfakta patlama oldu. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Coğrafi şartlar ve mesafe nedeniyle uzun uğraşlar sonucu adrese ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında ağır yaralanan Kolcu çifti ile oğulları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)