ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı ünvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)

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