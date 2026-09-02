Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Faruk Yaşar (60), 22 yıl kozmetik üzerine yaptığı esnaflığı bırakarak çocukluk hayali olan kanatlı hayvancılığa yöneldi. Yaşar, 'Çocukluk hayalim hayvanlarla iç içe bir çiftlik kurmaktı. Bu nedenle esnaflığı bıraktım, buna başladım. Aşağı yukarı 20 yıldır da bu işin içindeyim. Eski geleneklerimizi, göreneklerimizi, eski hayvancılığımızı çiftçiliğimizi yaşatmak istiyorum' dedi.

İlçede kozmetik işletmeciliği yapan Faruk Yaşar, 22 yıl yaptığı esnaflığı bırakarak çocukluktan bu yana hayalini kurduğu kanatlı hayvancılığa yöneldi. 20 yıl önce kendi çiftliğini kurarak cins tavuk, kaz, hindi ve ördek yetiştiren Yaşar, geçmişten gelen gelenek ve görenekleri, eski hayvancılık ve çiftçilik kültürünü yaşatarak 300 hayvana ulaştı. 22 yıllık esnaflık geçmişi olduğunu belirten Faruk Yaşar, 'Çocukluk hayalim hayvanlarla iç içe bir çiftlik kurmaktı. Bu nedenle esnaflığı bıraktım. Eski gelenekleri, görenekleri, hayvancılık ve çiftçilik kültürünü yaşatmak istiyorum. Hayvanlarla ilgili böyle ufak, kendi çapımda çiftlik türü bir şey kurmak hep vardı. Bu yüzden esnaflığı bıraktım, buna başladım. Aşağı yukarı 20 yıldır da bu işin içindeyim. Eski geleneklerimizi, göreneklerimizi, eski hayvancılığımızı çiftçiliğimizi yaşatmak istiyorum' dedi.

'ATA TOHUMLARINI ÇOĞALTMAK İSTİYORUZ'

Yaklaşık 20 yıldır ata tohumları konusunda da çalışma yaptığını anlatan Yaşar, 'Özellikle geçmişten gelen domates yerli ırklarımızdan diğer çeşitlerini çoğaltmaya uğraşıyorum. Karpuz, kavun ve farklı çeşitlerdeki tohumları da çoğaltarak vatandaşlarla buluşturmak istiyorum. Tek kalem olarak düşünmeyin bunu. Her çeşitten geçmişten gelen tohumlarımızı tekrar canlandırıp vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. İsteyen, bu işle uğraşmak isteyen, talep eden arkadaşlarımız olursa onlara da temin etmek isteriz. Üretimde temelden de organik olmasına dikkat ediyoruz. Tamamen yerli, hiçbir doğallığını bozmadık' diye konuştu.

'10 DÖNÜMLÜK ARANDA ÜRETİM YAPIYORUZ'

Hayvan ve güvercin gübrelerini bahçesinde değerlendirdiğini de belirten Faruk Yaşar, 'Burada tamamen dönüşümlü hayvan gübrelerini alıyoruz. Ağaçlarımızda kullanıyoruz. Bitkilerden gelen atıkları da hayvanlarımızda kullanıyoruz. Tavuklarımızda kullanıyoruz, kazlarımızda kullanıyoruz. Yani hepsi iç içe. Yaklaşık 10 dönümlük alanda üretim yapıyoruz. Bunun yaklaşık 1 dönümüne yakın bölümünde bu ata tohumu, özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah başarılı oluruz' ifadelerini kullandı.

'ONLARDAN DERS ALACAĞIMIZ ŞEYLER VAR'

Çiftlikte çok sayıda farklı hayvanın bulunduğunu belirten Yaşar, 'Yaklaşık 15 farklı tavuk ırkına sahip durumdayız. Burada her çeşit hayvan var. Birbirini farklı düşünün, bir mini 'Sultan Sazlığı' gibi düşünün. Belki de oralardan biz feyz aldık, oraları örnek aldık. Kafada çocukluktan gelen bir şey, kafamda bir şey vardı. Çiftlikte 'Türkan, kıvırcık, viyandut, Ayem Cemani, cüce koşin, sultan ve ataks yumurta' cinsleri bulunuyor. Hayvanların davranışlarından insanlar ders çıkarabilir. Bu hayvanları izlediğimiz zaman, özetlediğimiz zaman çok ders alacağınız şeyler var. Yani hayvanlarda bir kedi geliyor, köpekle yatıyor. Bir kediye tavuk yumurtlarken, emin olun yanına yatıyor. O ondan korkmuyor, ona zarar vermiyor. Yani tamamen dostluk üzerine kurulmuş diye düşünebiliriz' diye konuştu.

'2 PAKET SİGARA PARASINA 300 CANLI DOYUYOR'

Çiftliğin giderleri ve hayvanların yem masraflarının nasıl karşılandığını da anlatan Yaşar, 'Esnaflığı bıraktıktan sonra sigarayı da bıraktım. Günlük 2 paket sigara içiyordum. Yaklaşık 300 hayvanın yem masrafını sigarayı bırakmam sonrası geçmişle yaptığım harcamayla kıyaslıyorum. Gideri ve yem masrafını ben 2 paket sigara içmediğim için onunla özdeşleştiriyorum. 2 paket sigara parasına 300 tane canlı doyuruyorum. Geçmişimize, özümüze sahip çıkalım. Bazı şeylere aldanmayalım. 'Hazır daha ucuz' dendi, hazıra konuldu. Elimizdeki malzememiz gitti. Hazır malzememizin iki katı daha fazla alır olduk. Sebze olsun, yumurta olsun. Bir de ne yediğimizi bilmiyoruz. Adam gidiyor, ya 40 günde tavuk yetişir mi? Ben soğan ekiyorum, 40 günde soğanı yetiştiremiyorum. Adam 40 günde tavuk yetiştiriyor, kesiyor, yediriyor vatandaşa. Doğallıktan, geçmişimizden, özümüzden vazgeçmeyelim. Tüketici değil, üretici olalım' dedi. (DHA)