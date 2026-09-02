Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 14'üncü ayin gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yapması beklenen ayine yoğun katılım olacağı tahmin ediliyor. Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'nde tekne kaptanlığı yaptığını belirten Erkan Avcı (35), hazırlıklarını tamamladıklarını ve 15 tekne ile hizmet vereceklerini söyledi.

Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 14'üncü kez ayine ev sahipliği yapacak. Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından tarihi Surp Haç Kilisesi'nde gerçekleştirilecek ayin, 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Akdamar Adasındaki 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'ndeki ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yapması bekleniyor.

TARİHİ KİLİSE 95 YIL SONRA İBADETE AÇILMIŞTI

Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kilise, 2007 yılında düzenlenen uluslararası törenle anıt müze olarak ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi kilisede, 19 Eylül 2010 tarihinde 95 yıl aradan sonra ilk ayin gerçekleştirildi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek ayine, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor. Ayinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili kurumların hazırlıkları sürüyor.

15 TEKNE ZİYARETÇİLERİ ADAYA TAŞIYACAK

Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'nde tekne kaptanlığı yapan Erkan Avcı, bu yılki ayin için yoğunluk beklediklerini söyledi. Avcı, 'Akdamar Adası'na tekneyle yolcu taşıyoruz. Önümüzdeki hafta Akdamar'da ayin var. Bu yıl yoğun ilgi bekliyoruz. Geçmiş yıllarda ayin günlerinde yoğunluk yaşanıyordu. Bu yıl daha fazla ziyaretçinin geleceğini umut ediyoruz. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Teknelerimiz hazır bir şekilde bekliyor. Bakımlarını yaptık. Burada 15 tekne ile hizmet veriyoruz. Ayin öncesinde adayı ziyaret etmek isteyen vatandaşları da teknelerle Akdamar Adası'na taşıyoruz. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Pazar günü gelecek olanları teknelerimizle adaya taşıyacağız. Herkesi Akdamar Adası'na bekliyoruz.' diye konuştu. (DHA)