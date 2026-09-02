Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde nilüfer yapraklarıyla kaplanan Gölbaşı Gölü etkileyici görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

İlçenin önde gelen doğal güzellikleri arasında yer alan Adalar Mahallesi sınırındaki 792 hektarlık Gölbaşı Gölü'nün tanıtımı amacıyla özel firmalar tarafından tekne turları düzenleniyor. Her gün sabah erken saatlerde ve gün batımında organize edilen turlara, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler büyük ilgi gösteriyor. Nilüfer yapraklarıyla kaplı gölü tekneyle gezen ziyaretçiler, yeşile bürünen bölgenin güzelliklerini yakından inceleme imkanı buluyor.

Nilüfer yaprakları ile dolu olan Gölbaşı Gölü'nü görmeye geldiğini söyleyen Nilay Kaya, 'Burası çok güzel herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. Gölün nilüfer yaprakları ile birleştiği yer, muazzam bir mekan' dedi.

Ailesiyle geldiği Gölbaşı'nın gezilmesi gereken bir bölge olduğunu anlatan Mehmet Ali Kaya, 'Burası Amik Gölü'nün son noktası. Çocuklarımız merak ettiler ve bu kültürel mirası yerinde görmek için geldik. Mutlaka gelip görülmeli' diye konuştu.

Gölü görmek amacıyla İskenderun'dan geldiğini ifade eden Özge Akbaş, 'Sosyal medya üzerinden burayı gördük, çok beğendik. Ben yaklaşık 10 yıl önce gelmiştim, ama böyle değildi. Şu an muazzam bir görüntüsü var. Bence herkes buraya gelmeli' ifadelerini kullandı.

Nişanlısı Rabia Yaşatır'la gölde tekne turu yapan Hüseyin İri de, sosyal medya üzerinden görerek Gölbaşı'nı keşfettiklerini belirterek, 'Nişanlımla birlikte geldim. Bence herkes gelmeli. Çok güzel bir yer. Burada tekne turları da yapılıyor. İnsanın ruhuna hitap ediyor' dedi.

Öte yandan sabahtan akşam saatlerine kadar tekne turları ile misafirlerini Gölbaşı'nda gezdirerek farklı bir atmosferle buluşturduklarını anlatan tekne kaptanı Cengiz Açık ise, ilçeye gelen misafirlerine hizmet vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. (DHA)