Zehra Baykal YILDIZ-Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 456 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında eğitim gören 136'ncı Dönem 2'nci sınıf öğrencileri için Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni düzenlendi. 11'i misafir 456 öğrenci için düzenlenen törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile aileler katıldı.

'TÜRKLER DENİZCİ MİLLETTİR'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada mezun öğrencileri tebrik etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetlerinin Türkiye'nin bekası ve çıkarlarının korunmasındaki önemine vurgu yapan Oramiral Tatlıoğlu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Deniz Kuvvetleri, her geçen gün ilgi ve etki alanını geliştirmekte olan Türkiye'nin bekasının ve çıkarlarının yılmaz bekçisi ve koruyucusu konumundadır. Bu nedenle kuvvetimizi her daim verilebilecek her türlü göreve hazır tutmak en temel görevimizdir. Sevgili gençler; Türkler denizci millettir. Tekrar ediyorum, Türkler denizci millettir. Bizler Anadolu'ya gelmeden önce de Hazar Denizi'nde vardık. 1081 yılında ise Anadolu'da, bu topraklarda Türk Deniz Kuvvetlerini kurduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bugün ulaştığı bu üstün vasıfların temel dayanağı işte bu 945 yıllık köklü tarihinden aldığı güç, yetiştirdiği nitelikli ve donanımlı personeli, sizlersiniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, bugün bu yuvadan sizlerden önce mezun olan nice vatansever deniz astsubayları sayesinde Türk sancağını dünya denizlerinde şan ve şerefle dalgalandıran etkin ve caydırıcı bir deniz kuvveti haline gelmiştir. Sahip olduğumuz yetenekler ve öncülük ettiğimiz milli teknolojiyle, üstün eğitim seviyemiz sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri günümüzde kendi harp gemilerini tasarlayan ve inşa edebilen dünyanın sayılı deniz kuvvetleri arasında yerini almıştır' ifadelerini kullandı.

'DENİZCİNİN EĞİTİMİ HAYAT BOYU DEVAM EDEN BİR SORUMLULUKTUR'

Mezun astsubayların görev hayatında teknolojiyi en iyi şekilde kullanacaklarına dikkat çeken Oramiral Tatlıoğlu, 'Siz değerli astsubaylarımız, ihtisas alanlarında görev yaparken modern sistemlerin uzmanı olacak, donanmamızın size emanet ettiği teknolojiyi en iyi şekilde kullanacaksınız. Başarıya ulaşmanız için bilgiye hakim olmanız, özgüvenli olmanız ve karşılaştığınız güçlükleri cesaretle aşmanız gerekmektedir. Unutmayınız ki denizcinin eğitimi hayat boyu devam eden bir sorumluluktur. Bugün profesyonel askerlik hayatınıza yüksek enerji ve büyük heyecanla tertemiz bir başlangıç yaparken, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'mükemmel ve kadir Türk donanmasına malik olmak' gayesi ve hedefi doğrultusunda şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasını koruyarak çok çalışacağınıza, vatanımıza ve denizlerimize onur katacağınıza gönülden inanıyoruz' dedi.

'DRON KULLANACAK SUBAY VE ASTSUBAY YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da yaptığı konuşmada dron kullanacak subay ve astsubay yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

'Üniversitemiz 2016'da kurulduğundan bugüne 10 yaşına geldi. 10 yıl içinde 67 bin 464 subay ve kursiyer subayı mezun ederek Silahlı Kuvvetlerin yüzde 55'ini bugün Milli Savunma Üniversitesi mezunları oluşturuyor. Biz bu gençlerimizi yetiştirirken iki şeye dikkat ediyoruz. Bir; devlete, millete, Türklüğe bağlılık. Bir numaralı önceliğimiz bu. Türk Devleti'nin ve Türk Milleti'nin her zaman var olmasıdır. Ve Türk ordusunun tarih boyunca muzaffer olmasını sağlayan düsturlar neyse, Türkçü Han hakimiyetinden İlahi Kelimetullah'a kadar bu çizgiyle yetişmelidir. İkincisi de en modern savaş unsurlarını öğrenmelidir. Bugün artık tüfek kullanır gibi dron kullanacak subay ve astsubay yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için gerekli eğitim merkezlerimiz yapıldı, yapılıyor. Bu okulumuzun bir değişik özelliği var. Burada da insansız deniz aracı eğitimi verilmeye başlanıyor. Yani artık modern şekilde çocuklarımız Türk Deniz Kuvvetlerinin en modern unsurlarıyla okulda tanışmaya başlıyorlar.'

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 456 öğrenci, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak üzere mezun oldu. Mezunlar arasında Azerbaycan'dan 5, Libya'dan 3, Gine'den de 2 öğrenci yer aldı. Törende dönem birincisi Astsubay Çavuş Hasan Özel konuşma gerçekleştirdi. Öğrencilerin yemin etmesinin ardından dönem birincisi Özel, dönem brövesini arkadaşlarına taktı. Tören, deniz astsubaylarının yürüyüşüyle sona ererken, öğrenciler mezuniyet sevincini aileleriyle paylaştı.

DÖNEM BİRİNCİSİ BRÖVEYİ KÜTÜĞE ÇAKTI

Konuşmaların ardından törenin diploma takdim bölümüne geçildi. Dönem birincisi Astsubay Çavuş Hasan Özel, yaptığı konuşmanın ardından dönem brövesini kütüğe çaktı. Dereceye giren öğrencilere diplomaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve protokol üyeleri tarafından verildi.

11 MİSAFİR ASKERİ ÖĞRENCİ DE MEZUN OLDU

Törende Azerbaycan'dan 5, Libya'dan 3 ve Gine'den 2 öğrencinin de aralarında bulunduğu toplam 456 öğrenci diploma aldı. Mezuniyet programı, sancak devir teslimi, Denizci ve 100. Yıl Marşı'nın okunması ile tören geçişinin ardından sona erdi. (DHA)