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Yürüyüşlerin programı şöyle:

Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkuruyla başlayan Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, kasım ayı sonuna kadar kentin farklı noktalarında devam edecek. Her yürüyüşe 100 doğaseverin katılması planlanırken, program kapsamında 9 farklı parkurda yürüyüş gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sonbahar mevsiminde düzenlediği doğa yürüyüşlerinin ilki, 20 Eylül Pazar günü Adapazarı Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda gerçekleştirildi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan yürüyüşe 100 doğasever katıldı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca Sakarya'nın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Adapazarı'ndaki Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda başladı. İlk yürüyüşe 100 doğasever katıldı.

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