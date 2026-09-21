Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Adapazarı'ndaki Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda başladı. İlk yürüyüşe 100 doğasever katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sonbahar mevsiminde düzenlediği doğa yürüyüşlerinin ilki, 20 Eylül Pazar günü Adapazarı Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda gerçekleştirildi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan yürüyüşe 100 doğasever katıldı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca Sakarya'nın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

9 FARKLI PARKURDA YAPILACAK

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Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkuruyla başlayan Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, kasım ayı sonuna kadar kentin farklı noktalarında devam edecek. Her yürüyüşe 100 doğaseverin katılması planlanırken, program kapsamında 9 farklı parkurda yürüyüş gerçekleştirilecek.

Yürüyüşlerin programı şöyle:

27 Eylül Pazar: Turnalık-Çiğdem-Beş Oluk Yaylası, Hendek

4 Ekim Pazar: Akçay-Nuruosmaniye, Sapanca/Geyve

11 Ekim Pazar: Dikmen, Hendek

18 Ekim Pazar: Kılıçkaya, Geyve

25 Ekim Pazar: Yörük Yeri, Akyazı

1 Kasım Pazar: Karagöl Yaylası-Sultanpınarı Yaylası, Taraklı

8 Kasım Pazar: Keremali Göl Yayla, Akyazı

15 Kasım Pazar: Doğançay, Geyve

22 Kasım Pazar: Poyrazlar, Adapazarı (DHA)

Kaynak: DHA