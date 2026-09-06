Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde çevre yolunda yarışan iki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler E.T. (17) ile M.S.A. (17) yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yarıştıkları öne sürülen E.T. yönetimindeki 16 BES 218 plakalı motosiklet ile M.S.A. yönetimindeki 16 AZN 341 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışan motosikletlerden yola savrulan sürücüler yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)