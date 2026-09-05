Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA)

Orhaneli ilçesine bağlı Balıoğlu Mahallesi ve Büyükorhan ilçesine bağlı Perçin Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 76 personel ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.