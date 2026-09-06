Mine AK/YENİŞEHİR(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında sahne alan Cengiz Kurtoğlu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İlçe meydanında düzenlenen konserde yoğun bir kalabalık yaşanırken, usta sanatçı çocukları sahneye davet ederek 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını birlikte söyledi.

Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali etkinlikleri kapsamında sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Konseri izlemek için Bursa'nın yanı sıra çevre iller ve ilçelerden gelen binlerce kişi, etkinlik saatinden saatler önce ilçe meydanını doldurdu. Konser öncesinde Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile bir araya gelen Cengiz Kurtoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kurtoğlu, '11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde vatandaşlarımızla bir araya gelmemizi sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Mutluluklarla, güzelliklerle dolu bir gece olmasını diliyorum' dedi. Basın mensuplarının 'Bursalılara bir mesajınız var mı?' sorusuna yanıt veren Kurtoğlu, 'Ben onlara 50 yıldan bu yana 'duyanlara duymayanlara' onları çok sevdiğim mesajını veriyorum' diye konuştu.

MİNİK HAYRANLARINI SAHNEYE DAVET ETTİ

Müzikseverlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği Cengiz Kurtoğlu, çocuklara özel bir jest yaptı. Meydandaki çocukları sahneye davet eden ünlü sanatçı, 'Bunlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz' diyerek minik hayranlarıyla birlikte 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını seslendirdi.

Konser sonunda sanatçıyla fotoğraf çektirmek isteyen müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Cengiz Kurtoğlu, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri altında, konser bittikten yaklaşık 2 saat sonra ilçeden ayrılabildi. (DHA)

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