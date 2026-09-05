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Yaralılar İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Umut U. (19) kullandığı 16 KIV 03 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, burada seyir halindeki Yakup Ç. (29) yönetimindeki 16 AJN 966 plakalı otomobille çarpıştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücüler ile 16 AJN 966 plakalı otomobilde bulunan Çağdaş Ç. (36) yaralandı.

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