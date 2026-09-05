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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Olay, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hurda deposu işleten Emre G. ile ortağı Berkan Onur arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Emre G.'nin iddiaya göre, başına baltayla vurduğu Berkan Onur hayatını kaybetti. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken, Berkan Onur'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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