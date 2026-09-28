İSTANBUL, (DHA)- CANİK, Azerbaycan'daki ADEX 2026'da tabancalardan ağır makineli tüfeklere, orta kalibre toplardan uzaktan komutalı silah sistemlerine uzanan geniş ürün ekosistemini sergileyeceğini bildirdi.

Canik, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bakü Expo Center'da gerçekleştirilecek savunma organizasyonlarından 6'ncı Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2026) entegre çözümlerini vitrine çıkaracağını duyurdu. Canik, fuar süresince 1024 numaralı stantta Azerbaycan askeri ve sivil makamları, uluslararası delegasyonlar ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. Canik, 'Tek millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda Azerbaycan güvenlik güçlerinin ve Azerbaycan Ordusunun ihtiyaçlarına yönelik nitelikli çözümler sunduğunu ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, tabancalarla başlayan teslimat sürecini, 12,7 × 99 mm ağır makineli tüfeklerin farklı kara, deniz ve hava platformlarına entegrasyonuyla ileri bir aşamaya taşıyan Canik, günümüz muharebe sahasının en kritik kuvvet çarpanları arasında yer alan insansız deniz araçlarına (İDA) yönelik çözümleriyle de öne çıkıyor. Canik şirketlerinden Unirobotics tarafından geliştirilen Trakon Lite uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS), yine Canik'in 12,7 × 99 mm ağır makineli tüfekleriyle entegre edilerek DEARSAN üretimi SALVO SİDA'lar üzerinde uzanca bir zamandır Azerbaycan envanterinde aktif olarak görev yapıyor. Bu bütünleşik yapı, Canik'in silah, silah sistemi ve platform entegrasyonu alanlarındaki kabiliyetini tek kaynaktan sunabildiğini ortaya koyuyor.

FARKLI YETENEKLER TEK NOKTADA TOPLANIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Canik şirketleri, silah, uzaktan komutalı silah sistemi, elektro-optik, hedef takip, balistik hesaplama ve platform entegrasyonunu tek bir ekosistem çatısı altında sunmasıyla savunma sanayisinde öne çıkıyor. Bu entegre yapı sayesinde mekanik, elektrik ve yazılım mimarisi doğrudan ve eksiksiz bir uyumla tek kaynaktan yönetilebiliyor.

'Yıllık 5 bin adedin üzerindeki kapasitesiyle 12,7 × 99 mm ağır makineli tüfek üreticisi konumuna gelen Canik; bu kalibrede farklı atım hızlarına sahip bütün temel varyantları seri olarak üretebilen dünyadaki tek firma unvanını taşıyor. Canik ağır makinalı tüfek portföyündeki M2 QCB dakikada 600-650 atım, M2F: dakikada 900-950 atım, M3 dakikada bin 100-bin 200 atım, M3 FALCON hava platformları için açık sürgü mekanizmalı, dakikada bin 200 atım kapasiteli özel çözümüyle kullanıcılar için önemli güç çarpanı sunuyor.

'Canik, ADEX 2026'da ağır makineli tüfek ailesinin yanı sıra TRAKON Core ve TRAKON Lite uzaktan komutalı silah sistemlerini de ziyaretçilere sunacak. Açık sistem mimarisine sahip TRAKON ailesi; insanlı/insansız kara ve deniz platformlarına kolayca adapte edilebilen yüksek hassasiyetli bir yapı sergiliyor. Ürün ailesi bu alanda kısa sürede önemli entegrasyon başarıları da yakaladı.

'Canik şirketlerinin Azerbaycan'a yönelik yakın dönem hedeflerinin merkezinde orta kalibre sistemler yer alıyor. Canik'in orta kalibre top ailesinin amiral gemisi VENOM LR 30 × 113 mm düşük geri tepmeli topu, hafif ve kompakt yapısıyla insanlı ve insansız kara, deniz ve hava platformlarının ateş gücünü artırıyor. Düşük enerji tüketimi ve ayarlanabilir atım hızıyla öne çıkan VENOM LR; yeni platform projelerinin yanı sıra, envanterdeki mevcut kara ve deniz platformlarının modernizasyonu için de stratejik bir alternatif sunuyor. Canik UK (AEI Systems) orta kalibre silahlardaki bilgi birikimi, Canik Robotics (Unirobotics) tarafından üretilen TRAKON Core 30 uzaktan komutalı silah sistemi ve Canik'in yüksek seri üretim kapasitesi birleştirilerek, 2027 yılı itibarıyla yıllık 400 adedin üzerinde orta kalibre top üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Önümüzdeki süreçte VENOM LR ve TRAKON Core 30'un Azerbaycan'ın savunma ihtiyaçlarındaki potansiyel kullanım alanlarının değerlendirilmesi planlanıyor.'

'KARDEŞLİĞE TEKNOLOJİK KATKI'

Canik YK Üyesi Didem Aral, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin, yalnızca iki ülke arasındaki diplomatik veya ticari bağlarla açıklanamayacak kadar köklü ve güçlü olduğunu söyledi. 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla şekillenen kardeşliğin, savunma sanayii alanındaki uzun vadeli iş birliklerinin temelini oluşturduğunu belirten Aral, şu ifadeleri kullandı:

'Canik olarak dost ve kardeş Azerbaycan'da bulunmaktan, ürünlerimizin kahraman Azerbaycan Ordusunun farklı birliklerinde görev yapmasından ve ülkenin savunma kabiliyetlerine katkı sağlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Azerbaycan ile tabancalarla başlayan iş birliğimiz, bugün 12,7 × 99 mm ağır makineli tüfeklerimizin kara, deniz ve hava platformlarındaki uygulamalarına ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin insansız deniz araçlarındaki kullanımına kadar genişlemiş durumda. Azerbaycan ile iş birliğimizin önümüzdeki döneminde orta kalibre sistemlerin de önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. Şirketlerimiz tarafından üretilen çözümlerimizin, Azerbaycan'ın hem yeni platform projelerinde hem de modernizasyon projelerinden önemli görevler üstleneceğine inanıyaoruz. Bu projelerde İngiltere'deki tesisimiz Canik UK'in ürünlerine de yer vererek, projelerin UK Export Finance kanalı ile İngiltere tarafından desteklenmesini ve bu sayede Azerbaycan'ın gelecek ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlayacağız.'

Aral, ADEX 2026'yı Azerbaycan'daki mevcut iş birliklerini daha ileri taşıyacakları, yeni projeleri değerlendirecekleri ve iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğine yeni halkalar ekleyecekleri stratejik bir buluşma noktası olarak gördüklerini belirtti.