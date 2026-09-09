Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 2 TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul yönü Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. İsmail Serbest (63) idaresindeki 16 NAB 67 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki 59 ANE 793 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Serbest'in kontrolünü yitirdiği TIR, 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araç ve çelik bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İsmail Serbest'in öldüğü belirlendi. Hafif ticari araçta yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serbest'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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