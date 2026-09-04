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TIR şoförü Y.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaza, saat 22.00 sıralarında İznik Çevre Yolu'nda meydana geldi. Y.K. (61) yönetimindeki 45 ADZ 177 plakalı TIR, aynı şeritte ilerleyen İbrahim Okkalı idaresindeki 16 H 8241 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün sürücüsü İbrahim Okkalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Okkalı'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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