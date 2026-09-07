Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Yangın, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık 20 dönüm alanda hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.