Ebru VARDAR/BURSA, (DHA)- BURSASPOR Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Tarım Peyzaj A.Ş. ile sezonluk 20 milyon TL karşılığında şort sponsorluğu anlaşması yaptı. Öte yandan DHA'ya özel açıklama yapan başkan Sezer Sezgin, 'Salonumuzu doldurmak istiyoruz. Taraftarın salona gelmesi için sahada mücadele eden, son topa kadar savaşan bir takım olarak önce kendilerini göstermeleri gerekiyor' dedi.

Bursaspor Basketbol, yeni sezon öncesinde önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yeşil-beyazlı kulüp, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. ile sezonluk 20 milyon TL karşılığında şort sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

'YEŞİL-BEYAZLI CAMİANIN YANINDA OLMAK GURUR VERİCİ'

İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, yeşil-beyazlı kulübün yanında yer almaktan duydukları gururu dile getirdi. Polat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yönlendirmesiyle bu adımı attıklarını belirterek, 'Böylesine köklü ve büyük bir camianın en önemli destekçilerinden biri olmak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bu güçlü taraftar topluluğuyla el ele verip sakatlıksız, mücadele dolu ve başarılarla tamamlanacak bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz' dedi.

'HAYAT ZATEN BİR MÜCADELE'

Anlaşmanın ardından Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin özel açıklamalarda bulundu. Ekonomik açıdan zorlu bir dönemde şehirden gelen desteğin büyük önem taşıdığını dile getiren Sezgin, Bursaspor Basketbol'u şehre yakışan bir noktada tutabilmek için mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, 'Bu sezon tabii ki çok zor bir sezon bizi bekliyor ve zor bir sezondan çıktık, yeni bir zor sezona başlıyoruz. Dünyanın ve ülkenin durumuyla paralel seyrediyoruz aslında, mücadele ve zorluk açısından. Fakat hayat zaten bir mücadele. Biz de yıllardan beri vermiş olduğumuz mücadeleyi sürdürüyoruz. Bursaspor Basketbol'un iyi yerlerde olması için, şehre layık bir takım olması için elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla bu vesileyle sezon başında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Şahin Biba'nın desteğiyle, Tarım Peyzaj A.Ş.'nin desteğiyle sezona startı verdik. Bizim için çok kıymetli bir anlaşma. Şehrin, kamunun, belediyenin önemli şirketleri ve iştiraklerinin böyle camia takımlarına, şehrinin takımlarına, kitlesi ve taraftarı olan bir takıma destek vermelerini çok kıymetli buluyorum. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'GEÇEN SEZON İSİM SPONSORU OLMADAN TAMAMLADIK'

Geçtiğimiz sezon yaşanan sponsorluk sıkıntılarına da değinen Sezgin, yeni döneme ise yapılan iş birliklerinin verdiği güvenle daha farklı başladıklarını söyleyerek, 'Geçtiğimiz sene tarihimizde ilk defa Süper Lig'deyken bir isim sponsoru olmadan bir sezonu tamamladık. Bu bizim için çok zor bir sezondu. Hal böyle olunca çalmadık kapı bırakmamıştım. Hem şehirde hem Türkiye'de Bursaspor Basketbol isim sponsorluğu kıymetli bir durum. İsim sponsoru olmadan sezonu bitirdik fakat bu sene biraz daha güvenle, daha da cesaretle sezona başlama fırsatı bulduk. Bu tür iş birlikleri ve sponsorluklar çok kıymetli. Şehrin de bu bilincin farkında olmasını istiyorum' şeklinde konuştu.

'TARAFTARIN SALONA GELMESİ İÇİN TAKIMIN KENDİNİ GÖSTERMESİ LAZIM'

Taraftarı yeniden tribünlere çekmek istediklerini vurgulayan Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Salonumuzu doldurmak istiyoruz. Tabii ki taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz ama oyuncularımıza da söyledim; taraftarın salona gelmesi için sahada mücadele eden, son topa kadar savaşan bir takım olarak önce kendilerini göstermeleri gerekiyor. Mücadele eden bir takım olduktan sonra bizim Bursaspor seyircisi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Şimdiye kadar da bırakmadı; düştüğümüzde kaldırdılar, en iyi zamanlarımızı beraber geçirdik. Zor bir sezondu. İnşallah böyle zor bir sezon bir daha yaşamayız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz'

SEZGİN'DEN YENİ SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Yeni sezondaki hedeflere ilişkin de konuşan Sezer Sezgin, 'Bu sezon tamamıyla gerçekçi konuşacağım. Yaklaşık 12 takım milyon euroluk bütçelerle kuruldu. 3 tane EuroLeague takımı var ligimizde, EuroCup takımları, Şampiyonlar Ligi takımları, Avrupa kupası oynamayan fakat çok yüksek bütçeyle kurulan takımlar var. Geçtiğimiz sene ligi üçe bölebiliriz demiştik; ilk 8, 8 ile 12 arası, 12 ile 16 arası. Bu sene çok zor bir sezon. Hazırlık maçlarında da görülüyor. Basketbolseverler açısından seyir zevki çok yüksek maçlar olacağına eminim' ifadelerini kullandı. (DHA)