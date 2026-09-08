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Kıbrıscık ilçesi Balı köyü mevkisinde saat 13.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Otların tutuştuğu yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçların yoğun olduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. (DHA)

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/KIBRISCIK, (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde tutuşan otlarla çıkan yangın, ağaçların yoğun olduğu bölgeye sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

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