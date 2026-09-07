TANJU ÖZCAN VE 3 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Öğle saatlerinde verilen aranın ardından devam edilen duruşmada savcı mütaalasını sundu. Savcı, adli kontrolleri olan sanıkların adli kontrol tedbirinin devam etmesi ve tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Sanık avukatları da savcının tutukluluk talebine karşı savunmalarını yaptı.

Ankara Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savcının mütalaasına karşı savunmasını yapan Tanju Özcan, duruşma sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Özcan'ın yere yığılmasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya bir süre ara verdi. Aranın ardından Özcan, savunmasına tekrar devam etti. Özcan, şeker ve tansiyonunun yükselmesi nedeniyle fenalaştığını ve sağlık problemlerinin olduğunu, 500 şekerle savunma yaptığını anlattı.

Mahkeme heyeti, Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol tedbirinde olan sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Mutlu YUCA- Zübeyde ÖZMEN/ BOLU, (DHA)