Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde perşembe gününden beri haber alınamayan Nuriye Bölükbaş (70) için ekipler arama çalışması başlattı.

Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş'tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Yeniçağa gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Dron ile havadan, gölde ve çevresinde de Zodyak botlarla çalışma yürütülüyor. Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar ATV tipi araçlarla zorlu arazi koşullarının bulunduğu alanlarda aramalara katıldı. (DHA)