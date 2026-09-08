Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)- TÜRK Kızılay'ın '81 İlde 81 Aşevi' projesi kapsamında Bitlis'te yapılan aşevi törenle hizmete açıldı.

Atatürk Mahallesi, Selami Yurdan Caddesi'nde Eren Holding'in destekleriyle inşa edilen aşevinin açılışına Bitlis Vali Vekili Tarık Safa Kahveci, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İl Başkanı Ali Cengiz, kurum temsilcileri, vatandaşlar ve gönüllüler katıldı.

Bitlis Vali Vekili Tarık Safa Kahveci, Türk milletinin tarih boyunca kahramanlık, fedakarlık ve dayanışma örnekleri sergilediğini belirterek, bu anlayışın günümüzde 'diğerkâmlık' kavramıyla hayat bulduğunu söyledi. Kahveci, açılışı gerçekleştirilen Kızılay binası ve aşevinin, diğerkâmlığın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, 'Tarihe yön vermiş asil ve şanlı bir milletin evlatlarıyız. Şanlı tarihimizin hangi sayfasını açarsanız açın, altında nice kahramanlıkları, fedakarlıkları, vazgeçişleri ve azim örneklerini bulursunuz. Bu fedakarlıkların günümüzdeki tezahürlerinden biri olan diğerkâmlık kavramını özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün açılışını yaptığımız Kızılay binamız ve aşevimiz de bu anlayışın yeryüzündeki en güzel tezahürlerinden biridir' dedi.

'PROJE ÖNEMLİ BİR KARŞILIK BULDU'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise, '81 İlde 81 Aşevi' projesinin geçen yıl başlatıldığını ve kısa sürede ülke genelinde önemli bir karşılık bulduğunu söyledi. Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde aşevi açmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, 'Geçtiğimiz yıl şube başkanlarımıza, 81 ilin her birinde aşevlerini hayata geçirmek için el ele verme çağrısında bulunduk. Bir yılın ardından aşevlerimizi teker teker açmaya başladık. Geçtiğimiz ay Kars'taydık, bugün Bitlis'teyiz. Önümüzdeki süreçte Sivas ve Kayseri başta olmak üzere birçok ilde yeni aşevlerinin açılışını gerçekleştireceğiz. 6 ay içerisinde 20 ilimizde aşevlerimizi hizmete açmayı hedefliyoruz' dedi.

'KIZILAY MİLLETİN YARDIM ELİ'

Türk Kızılay'ın neden aşevlerine özel önem verdiğini de anlatan Yılmaz, Kızılay'ın milletin yardım eli olduğunu ifade etti. Kızılay olarak her zaman vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını belirten Yılmaz, devletin, güçlü kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiğini, Kızılay'ın ise sistem içerisinde geride kimsenin kalmaması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Türkiye'de yalnız yaşayan yaşlı nüfusun arttığına dikkat çeken Yılmaz, aşevlerinin özellikle evlerinden ve köylerinden ayrılmak istemeyen yaşlı vatandaşlara ulaşmak amacıyla yaygınlaştırıldığını belirterek şöyle konuştu:

'KIZILAY HER GÜN 50 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK ULAŞTIRIYOR'

'Bu aşevleriyle Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın kapısını çalmak istiyoruz. Belki onların çocuğu ya da torunu değiliz ancak gönüllülerimizle onların kapısını çalıp, ellerini öperek 'Nasılsın?' diye sormak istiyoruz. Bir kap sıcak yemek de bu ziyaretlerin vesilesi oluyor. Türkiye genelinde aşevlerinden her gün yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Buradaki asıl amaç sadece insanların yemeğe olan ihtiyacını karşılamak değil. Asıl amaç, dayanışmayı ve gönüllülüğü büyütmek, bu kazanların etrafında iyiliği çoğaltmaktır. Kapıyı çaldığınızda o vatandaşımızın halini hatırını sormak, elini öpmek ve sıcak bir yemek ikram etmek bizim için çok kıymetlidir.'

Türkiye genelinde halen 46 aşevinin bulunduğunu ve bazı aşevlerinin yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu da ifade eden Yılmaz, 'Bu hizmeti 46 noktada sınırlı bırakmamalıyız. 81 ilde 81 aşevi hedefiyle yola çıktık. Ancak büyük şehirlerde birden fazla aşevi planlıyoruz. Örneğin İstanbul'da en az 10 aşevi açmayı hedefliyoruz.' dedi. (DHA)