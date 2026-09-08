DENETİMLER GÜNDEME GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında gerçekleştirilen 'Yurt Güvenliği' konulu toplantıda, üniversitelerin ve öğrenci yurtlarının açılması öncesinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. 81 il valisinin ve ilgili il müdürlerinin de video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, kampüsler ile öğrenci yurtları ve çevrelerinde risk analizine dayalı güvenlik tedbirlerinin planlanması, asayiş ve narkotik denetimlerine ağırlık verilmesi, güvenlik kameraları ve aydınlatmaların kontrol edilmesi, okul ve yurt çevrelerindeki denetimler gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantıda yaptığı konuşmada, 'Bugünkü toplantımızın ana konusu; önümüzdeki günlerde açılacak olan üniversitelerle beraber yurtlarda ve kampüslerde güvenliğin sağlanmasıdır. Bugün Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızla beraber bir kez daha sayın valilerimizi, kolluk görevlilerimizi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlerimizi buluşturuyoruz. İnşallah yurtlar ve üniversiteler açılmadan önce hem kampüslerde hem de öğrenci yurtlarında ve çevresinde, risk analizine dayalı olarak gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanmasını ve alınmasını istiyoruz' dedi.

Üniversite kampüsleri ve yurtlarda güvenlik altyapısının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, 'Yükseköğretim ve ortaöğretim kız öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik yönünden denetimlere ağırlık verilmesi de bu dönemde kıymetli olacaktır. Okullarda bu hafta itibarıyla malum uyum eğitimleri başladı. Önümüzdeki hafta tüm sınıflarda eğitim ve öğretimin başlayacağını düşünerek buna ağırlık vermemizin yanında, kız ve erkek öğrenci yurtlarında görev alan özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman denetlenmesinin faydalı olacağını değerlendiriyorum' ifadelerini kullandı.

'UYGULAMALAR ARTACAK'

2026-2027 eğitim-öğretim yılının tamamen başlaması öncesinde güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, '2026-2027 eğitim öğretim yılı önümüzdeki hafta itibarıyla tamamen başlamış olacak. Gerekli tedbirlerin alınması; asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerimizin iş birliğiyle uygulamaların artırılması faydalı olacaktır' diye konuştu.

Geçen yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan hadiselerin tekrarlanmaması hususunda alınan önlemlerin tekrar gözden geçirilmesini isteyen Bakan Çiftçi, 'Geçen sene yaşamış olduğumuz nahoş, sevimsiz hadiselerin bu yıl tekrar yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösterelim. Hem Urfa'daki hem de Maraş'taki olayların tekerrür etmemesi için şu birkaç hafta içerisinde son tedbirleri gözden geçirip gerekli önlemleri alalım' dedi.

'ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu binalarının hazırlanması sürecinde gösterilen hassasiyet dolayısıyla valilere ve güvenlik birimlerine teşekkür ederek, 'Valilerimize bu noktada ne kadar teşekkür etsek azdır. Birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Özellikle gelen öğrencileri bir baba veya anne şefkatiyle karşılamaları ve yönlendirmeleri bizim için çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın ve valilerin yurtların hazırlanması sürecinde önemli destek verdiğini belirten Bakan Bak, 'Bütün valilerimizin bu koordinasyonunda İçişleri Bakanımızın bize sağladığı destek çok kıymetlidir. Bütün süreçleri biliyorlar; yurdun inşaatından çevresinin düzenlenmesine kadar pek çok şeyi bizzat takip ettiler. Huzurunuzda değerli valilerimize yapım sürecinde gösterdikleri hassasiyet ve destekler için teşekkür ediyorum. Doğal gazın ve elektriğin bağlanması gibi konularda il müdürlerimizin taleplerine büyük destek verdiler. Bu destekleri bizi çok mutlu etti ve başarılı bir süreç ortaya koyduk' dedi.

Yurt çevrelerinin güvenliğine yönelik çalışmaların özellikle akşam saatlerinde sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Bak, 'Valilerimizin hassasiyet gösterdiği yurtlarımızın civarında, özellikle akşam saatlerinde ekiplerimiz devriye geziyor. Bir ekip süreci oradan takip ederek yönetiyor. Kameraların takibinden kontrolüne kadar gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı emniyet müdürlerimize, valilerimize ve ilçe müdürlerimize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)