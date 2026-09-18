Alican GÜMÜŞ/ HATAY, (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde Roma Dönemi'nde bin esir ve yüzlerce kölenin çalıştırılıp dağın içi oyularak yapılan Titus Tüneli'ni son 1 yılda yerli ve yabancı 50 bin kişi ziyaret etti.

İlçede 2 bin yıl önce Roma Dönemi'nde bin esir ve yüzlerce köle tarafından sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla dağın içi oyularak yapılan Titus Tüneli ve hemen yanı başındaki kaya mezarları ile ünlü Beşikli Mağara, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tarihi eserlerin bulunduğu Çevlik Örenyeri'ni 1 yılda 50 bin kişi ziyaret etti. Tümüyle dağ içine oyulan 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünel, güzelliğinin yanı sıra hikayesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıktaki Beşikli Mağara da bölgenin tarihi değerleri arasında yer alıyor. Kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olan Beşikli Mağara'da, bölümler halinde 12 mezar bulunuyor. Taş mezar, taş sütun ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenle iniliyor.

'HERKESİN GELMESİNİ ÖNERİRİM'

Trabzon'dan ilçeye gelerek tarihi bölgeyi gezen Ahmet Nalbant, 'Burası güzel, gezmeye ve görmeye değer bir yer. Elle kazılmış, sel baskınlarına karşı devasa bir tünel yapmışlar. Muhteşem bir yer. Görmeye değer. Kesinlikle herkesin gelmesini öneririm. Gelsinler, görsünler, baksınlar da o harikaları incelesinler' dedi.

'ATMOSFERİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Eskişehir'den gelen Canan Urfalı ise 'Çok merak ederek geldim. Aslında daha önce duymuştum. Eskişehir'de yaşayan Hataylı arkadaşlarım var. Onlar özellikle uğramamı istediler. Gerçekten uğramaya değer yerlermiş. Burası da çok otantik bir yer. Havası, atmosferi beni çok etkiledi. Çok etkilendim. İnşallah gelenler de etkilenir' diye konuştu. (DHA)