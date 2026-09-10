Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)- BEYOĞLU'nda Yunus Y. (35), iddiaya göre kıskançlık nedeniyle sokak ortasında kız arkadaşı Özlem Ç.'yi (23) darbetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Yunus Y., kız arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin kadını darbettiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Y., kıskançlık nedeniyle sokak ortasında kız arkadaşı Özlem Ç.'yi darbetti. Bu sırada yanlarında bulunan kişiler, Yunus Y.'yi tutarak engellemeye çalıştı. İhbar üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada darbedilen kadının Özlem Ç., şüphelinin ise Yunus Y. olduğunu belirledi. Yunus Y., ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Yunus Y.'nin 11, Özlem Ç.'nin ise 8 olay kaydı bulunduğu belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Polisin ifadesine başvurduğu Özlem Ç., kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine Yunus Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Darp anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yunus Y.'nin kız arkadaşını darbettiği, yanlarında bulunan kişilerin ise şüpheliyi tutarak engellemeye çalıştığı görüldü. (DHA)