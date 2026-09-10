İSTANBUL, (DHA) - TV+, eylül ayında dünyaca ünlü yıldızları buluşturan filmlerden yeni dizilerinde içerisinde bulunduğu içerik seçkisini izleyicilerle buluşturduğunu duyurdu.

Türkiye'nin içerik platformu TV+, eylül ayında Anne Hathaway ve Michaela Coeli başrollerde buluşturan Mother Maryi kütüphanesine eklediğini açıkladı. İngiliz edebiyatının klasiklerinden birinin uyarlaması olan ve başrolünde Margot Robbienin oynadığı Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) ve Zendaya'nın yer aldığı The Drama filmi de bu ay platformda öne çıkan yapımlar arasında yer aldığını duyurdu.

TV+ tarafından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

'TV+ eylül ayı takvimi:

2 Eylül: The Drama

9 Eylül: Wuthering Heights, 4 Blacks Zero

10 Eylül: Transformers One, The SpongeBob Movie: The Sponge Out of Water, Trap

17 Eylül: Mother Mary, Colin From Accounts

30 Eylül: Sonic 3

'Diğer yapımlar: Sleeping Dogs, Elevation, The Bricklayer, The Duke Anne Hathaway ve Michaela Coelli Mother Mary ilk kez ve sadece TV+ta David Lowery'nin yazıp yönettiği Mother Mary, vizyona girmesinden yalnızca 4 ay sonra ilk kez ve sadece TV+ izleyicileriyle buluşuyor. Anne Hathaway ve Michaela Coel'i başrollerde bir araya getiren yapım, müzik dünyasının ışıltılı yüzünün ardındaki karmaşık ilişkileri odağına alıyor. Filmde Anne Hathaway, uzun süre sonra sahnelere dönmeye hazırlanan ünlü bir pop yıldızına hayat verirken, Michaela Coel onun geçmişten tanıdığı bir moda tasarımcısını canlandırıyor. Film 17 Eylül'den itibaren TV+'ta izlenebilecek.

'İngiliz yazar Emily Brontë'nin klasik eserini ekrana taşıyan Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) 9 Eylül'de izleyiciyle buluştu. Hollywood'un ünlü yıldızları Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin rol aldığı hikâye, tutku ve intikam temaları etrafında şekilleniyor.

'Zendaya ve Robert Pattinson'ın başrolünü paylaştığı The Drama da 2 Eylül'de TV+ kütüphanesine eklendi. Film evlenmek üzere olan bir çiftin; yaptıkları en büyük kötülükleri birbirlerine itiraf etmeleriyle başlayan olayları anlatıyor.

'TV+'ın eylül seçkisinde Transformers evreninin en yeni yapımı Transformers One da yer alıyor. Gösterim başlangıç tarihi 10 Eylül olan film, baş düşmanlar Optimus Prime ve Megatron'un geçmişlerine ve iki yakın arkadaş oldukları döneme uzanıyor.

'HBO Max içeriklerinden Frank Grillo'lu Werewolves, bir süper ayın insanları kurtadamlara dönüştürdüğü dünyada geçiyor. Suç ve dram türlerini bir araya getiren 4 Blocks Zero 9 Eylül'de, M. Night Shyamalan imzalı Trap 10 Eylül'de kütüphaneye eklendi. The Trap, bir baba ile kızının gittikleri pop konserinin seri katili yakalamak için kurulan büyük bir tuzak olduğunu fark etmeleriyle gelişen olayları anlatıyor.

'TV+, çocukları ve animasyon seven yetişkinleri de unutmuyor ve iki büyük yapımı kütüphanesine ekliyor. Sünger Bob ve arkadaşlarını gerçek dünyaya taşıyan The Sponge Bob Movie: Sponge Out of Water, 10 Eylül'de izleyiciyle buluştu. Sonic 3 ise Sonic, Knuckles ve Tails'i gizemli ve güçlü yeni rakipleri Shadow ile karşı karşıya getiriyor ve 30 Eylül'de kütüphaneye ekleniyor.

'Dram komedi türündeki dizi Colin From Accounts da 17 Eylül'de TV+'ın dizi seçkisine katılıyor. Paramount yapımı dizi, yolları beklenmedik bir olay sonucu kesişen iki insanın ilişkisini mizahi bir dille anlatıyor. Eylül programında ayrıca Russell Crowe'un hafıza sorunları yaşayan eski bir cinayet masası dedektifini canlandırdığı Sleeping Dogs, Anthony Mackie'li Elevation, Aaron Eckhart'ın eski bir CIA ajanına hayat verdiği The Bricklayer ve Jim Broadbent ile Helen Mirren'ı buluşturan The Duke da yer alıyor.'