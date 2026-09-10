-Sarı-kırmızılar bu sezon ilk kez yenildi

-Şampiyonlar Ligi açılışlarında sonuç alamıyor

-Avrupa'da dış sahada son 16 maçta 1 galibiyet

-Okan Buruk'tan hakem kararlarına sert tepki

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL,(DHA)- GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk oldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ön alanda baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 5'inci dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Galatasaray, 27'nci dakikada Geny Catamo'nun golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine bırakan Galatasaray, Sporting'in baskısı karşısında zorlandı. Ev sahibi ekip, 57'nci dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Baskısını sürdüren Portekiz temsilcisinde Rodrigo Zalazar, 63'üncü dakikada frikikten kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece sezonun 5'inci resmi maçında ilk yenilgisini yaşadı.

SARI-KIRMIZILAR BU SEZON İLK KEZ YENİLDİ

Galatasaray, 2026-2027 sezonundaki ilk mağlubiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Sporting deplasmanında 3-1'lik skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte çıktığı 5'inci resmi müsabakada ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada mağlubiyet almamıştı. Ligin ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, takip eden haftalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Göztepe'yi 3-2 ve İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Sporting karşılaşması öncesindeki son yenilgisini ise geçen sezonun son haftasında, 17 Mayıs 2026'da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak yaşamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇILIŞLARINDA SONUÇ ALAMIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 açılış mücadelesinde sahadan yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi (4 beraberlik, 5 mağlubiyet). Sarı-kırmızılı ekip söz konusu periyotta; 2006-2007'de Bordeaux (0-0) ile puanları paylaşırken, 2012-2013'te Manchester United'a (1-0) ve 2013-2014'te Real Madrid'e (6-1) yenildi. 2014-2015'te Anderlecht (1-1) beraberliğiyle yetinen sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016'da Atletico Madrid'e (2-0) kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini 2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova'yı (3-0) mağlup ederek kazanan Galatasaray; 2019-2020'de Club Brugge (0-0) ve 2023-2024'te Kopenhag (2-2) eşleşmelerinden beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonu ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a (5-1), son olarak da Sporting'e (3-1) yenildi.

AVRUPA'DA DIŞ SAHADA SON 16 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 16 dış saha karşılaşmasında istediği sonuçları almakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2023-24 sezonundaki Bayern Münih müsabakasından bu yana çıktığı 16 deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçteki tek dış saha galibiyetini 2025-2026 sezonunda Ajax (3-0) karşısında elde ederken; 2024-2025 sezonunda Rigas Skola (2-2), AZ Alkmaar (1-1) ve Malmö (2-2) müsabakalarından eşitlikle ayrıldı. Galatasaray; 2023-2024 sezonunda Bayern Münih, Kopenhag ve Sparta Prag; 2024-2025 sezonunda Young Boys, Ajax ve AZ Alkmaar; 2025-2026 sezonunda Eintracht Frankfurt, Monaco, Manchester City, Juventus ve Liverpool; 2026-2027 sezonunda ise son olarak Sporting maçlarında sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu 16 deplasman karşılaşmasının 4'ünde rakip fileleri havalandıramayan sarı-kırmızılı ekip, kalesini ise yalnızca 1 müsabakada (Ajax 3-0) gole kapatabildi.

OKAN BURUK'TAN HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem yönetimine sert tepki göstererek verilen kararların maçın kaderini doğrudan etkilediğini vurguladı. Buruk, 'Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları oyunu çok fazla değiştirdi' dedi.