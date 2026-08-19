İSTANBUL, (DHA)- GERSAN Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de daha önce Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapan Erdal Yeniçeri, Ulusal ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finans ve sermaye piyasalarında 28 yıllık deneyime sahip olan Yeniçeri, yeni görevinde şirketin yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla iletişimi, sermaye piyasalarına yönelik çalışmaları ve stratejik iş birlikleri alanlarında görev yapacak.

Gersan Elektrik'in Borsa İstanbul'daki işlem görmesinin yanı sıra şirket payları, GERLF işlem koduyla ABD'de OTCQX Best Market'ta da işlem görmeye başladı. Şirket, bu kapsamda uluslararası yatırımcılarla ilişkilerini geliştirmeyi ve yurt dışı sermaye piyasalarındaki çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

Yeniçeri'nin yeni görevi kapsamında, yatırımcı iletişiminin geliştirilmesi, yeni iş birliklerinin oluşturulması ve şirketin uluslararası sermaye piyasalarına yönelik çalışmalarının yürütülmesine katkı sağlaması planlanıyor.