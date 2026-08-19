İSTANBUL(DHA) TEKNOSA tarafından hayata geçirilen GG Arena by Teknosa League of Legends Turnuvası'nın ilk sezonu, haftalar süren mücadelenin ardından tamamlandı. Büyük finalde BADİLER karşısında 3-0'lık üstünlük sağlayan LOL2, turnuvanın ilk şampiyonu olarak kupanın ve büyük ödülün sahibi oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın League of Legends severleri aynı rekabet ortamında buluşturduğu GG Arena by Teknosa'nın ilk sezonu gerçekleştirildi. Ready4.gg platformu üzerinden gerçekleştirilen turnuvada takımlar, finale uzanan yol boyunca kıyasıya mücadele ederek yeteneklerini ve takım oyunlarını ortaya koydu.

Teknosa tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Haftalar süren karşılaşmaların ardından büyük finalde LOL2 ile BADİLER karşı karşıya geldi. Şampiyonluk için verilen mücadelede rakibine 3-0'lık üstünlük sağlayan LOL2, sezonun ilk şampiyonu olarak adını GG Arena by Teknosa tarihine yazdırdı. LOL2, şampiyonluk kupasının yanı sıra 100 bin TL değerindeki Teknosa hediye çekinin de sahibi oldu.

'İlk sezonun finalle tamamlanmasının ardından GG Arena by Teknosa'da ikinci sezon için hazırlıklar da başladı. İlk sezonu ilk iki sırada tamamlayan LOL2 ve BADİLER, sergiledikleri performans sayesinde ikinci sezona kapalı eleme aşamasından katılma hakkı elde etti. Daha geniş bir ödül havuzu, yeni sürprizler ve yenilenen rekabet ortamıyla League of Legends topluluğunu bir kez daha aynı arenada buluşturacak GG Arena by Teknosa'nın ikinci sezonunda mücadele ve heyecanın daha da yükselmesi hedeflendi. Yeni takımların şampiyonluk için sahneye çıkacağı ikinci sezona ilişkin detaylar önümüzdeki dönemde duyurulacak.'