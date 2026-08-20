İSTANBUL, (DHA)- DEFACTO, büyüme stratejisi kapsamında ürün dünyasını yeni kategorilerle genişlettiğini duyurdu. Bu doğrultuda 40 parçadan oluşan pırlanta kategorisindeki koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyondaki her ürününün JTR pırlanta ve mücevher derecelendirme raporuyla sunulduğu kaydedildi.

Moda perakendesinde kategori sınırlarını genişleten DeFacto, ürün portföyüne pırlanta eklediğini açıkladı. Gerçek pırlantaların kullanıldığı yeni koleksiyon; yüzük, küpe, kolye, zincir bileklik ve ip bilekliklerden oluşan toplam 40 parçalık bir ürün gamı sunuyor.

Marka, yeni kategoriyle hazır giyimde yıllar içinde geliştirdiği tasarım, hız, ölçek ve geniş kitlelere ulaşma yetkinliğini farklı ürün alanlarına taşımayı hedefliyor. Şirket, pırlanta kategorisini yalnızca ürün portföyünün genişlemesi olarak değil, müşterisiyle temas ettiği alanların ve DeFacto değer zincirinin büyümesinin de bir parçası olarak konumlandırıyor.

'DEFACTO'NUN DEĞER ZİNCİRİ BÜYÜYOR'

Pırlanta kategorisine girişini şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiren DeFacto CEO'su İhsan Ateş, şunları söyledi:

'Bugün moda perakendesinde farklılaşmanın yalnızca mevcut kategorilerde daha fazla ürün sunmaktan geçmediğine inanıyoruz. Tüketici markalardan yeni deneyimler, yeni keşif alanları ve zaman zaman hiç beklemediği karşılaşmalar bekliyor. Biz de hazır giyimde yıllar içerisinde geliştirdiğimiz hız, ölçek, tasarım ve erişilebilirlik yetkinliklerimizi daha geniş bir yaşam tarzı dünyasına taşıyoruz. Ürün gamımız genişlerken DeFacto'nun değer zinciri de büyüyor, müşterimizle temas ettiğimiz alanlar çoğalıyor. Pırlanta kategorisine girişimizi de bu büyüme ve farklılaşma yaklaşımının önemli bir adımı olarak görüyoruz. DeFacto'nun en güçlü kaslarından biri müşterisini yakından tanıması ve değişen beklentilere hızlı yanıt verebilmesi. Pırlanta kategorisinde de bu yetkinliğimizi kullanacağız. Amacımız, müşterilerimizin pırlantaya kolaylıkla ulaşabildiği, ürün hakkında ihtiyaç duyduğu bilgiyi rahatça edinebildiği ve kendisini güvende hissettiği yalın bir alışveriş deneyimi sunmak.Koleksiyonu ilk etapta 22 mağaza ve online kanalımız üzerinden tüketicilerle buluşturacağız. Önümüzdeki dönemde hem ürün gamını hem de satış ağını genişletmeyi planlıyoruz. Türkiye'de elde edeceğimiz sonuçların ardından kategoriyi uluslararası operasyonlarımıza da taşımayı hedefliyoruz.'

40 PARÇALIK ÜRÜN GAMI

Gerçek pırlantaların kullanıldığı DeFacto Pırlanta Koleksiyonu toplam 40 parçadan oluşuyor. Koleksiyonda yüzük, küpe, kolye, zincir bileklik ve ip bileklik modellerinin yanı sıra tektaş ve beştaş tasarımlar bulunuyor. Modern, zarif ve zamansız bir tasarım diliyle hazırlanan koleksiyon; günlük kullanıma uygun sade ve minimal ürünlerden klasik pırlanta tasarımlarına uzanıyor. Koleksiyondaki her ürün, kendisine özel JTR pırlanta ve mücevher derecelendirme raporuyla birlikte sunuluyor.