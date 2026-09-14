SAMSUN,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışının ardından katıldığı 'Gençlik Buluşması' programında Mekke Ortak Savunma Antlaşması, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve gençlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Samsun'u 'Karadeniz'in kapısı' ve 'Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ilk şehir' olarak tanımlayarak, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'MİLLETİMİZİ TEHLİKELERDEN UZAK TUTTUK'

107 yıl önce Samsun'dan başlayan İstiklal Yürüyüşü'nün, bugün 'Güçlü Türkiye' istikametinde devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkasında yer alan Bandırma Vapuru ve TCG Anadolu gemisinin bu rotanın simgeleri olduğunu söyledi. Erdoğan, 'Hemen arkamızda, istiklalden istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma Vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu gemisi. Bandırma Vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir. Allah'a hamdolsun, bugüne kadar bizler, fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahil-i selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık' dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, yarın Türkiye'nin yönetimini onların devralacağını, 86 milyonun yanı sıra Türkiye'ye ümit bağlamış yüz milyonlarca insanın emanetini de taşıyacaklarını ifade ederek, 'Yarın, Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz, taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle, ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz' diye konuştu.

GENÇLİK POLİTİKALARINA VURGU

Gençliğin, 'geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağı' olduğunu aktaran Erdoğan, seçilme yaşını 30'dan 18'e indirdiklerini hatırlatarak, özel sektörden eğitime, kamu yönetiminden kültür ve sanata kadar birçok alanda gençlere destek sağladıklarını kaydetti. Bu davanın, günübirlik, gelip geçici heveslere değil; asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

'Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle, 'Bu dava, irfanımızı yeniden fethetmek, dava, ecdadın tefekkür, özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne yani görme, anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır.' Biz de şahsen, hem yarım asrı aşan siyaset hayatımızda, hem de AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunda hep gençlerle yol yürümeye, gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik. Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın, bir irade meselesidir. 'Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz?' diyerek her fırsatta gençlerin yanında olduk. Şunu daima aklımızın bir köşesinde tuttuk: Bu milletin evlatlarını geçmişte 'sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni' diyerek birbirinden ayırdılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar.'

12 Eylül darbesinin 46'ncı yılına gelindiği hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü.

'O karanlık günlerde Samsunluların da aralarında bulunduğu gençler işkence gördü, idam sehpalarında infazlar oldu. Yüz binlerce gencin hayatı zindan edildi, geleceği ellerinden alındı. Anneler, babalar, gözü gibi bakıp büyüttükleri, yıllar yılı üzerine titredikleri kınalı kuzularını vesayetçilere kurban verdi. Tüm gayemiz, bu kötü günlerin bir daha yaşanmaması. Bu yüzden gençlerle sık sık bir araya geliyor, istişare ediyor, gençlerin fikirleri, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi güncelliyoruz.'

'GENÇLERİ APARAT OLARAK KULLANANLAR, BUNDAN RAHATSIZ OLUYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında, 'Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı' kapsamında 81 ilden ve 207 üniversiteden gelen gençlerle İstanbul'da buluştuklarını, mayıs ayında da Türkiye'nin dört bir yanından yüz bini aşkın gençle 'Gençlik Şöleni'nde Kocaeli'de bir araya geldiklerini söyledi. Şimdi de Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının 105'inci yıl dönümünde gençlerle beraber olduklarını dile getiren Erdoğan, 'Tabii gençleri sömürülecek bir oy deposu olarak görenler, şahsi ikballeri için gençleri aparat olarak kullananlar, bundan rahatsızlık duyuyorlar. Varsın olsunlar. Biz, onlara hiçbir zaman aldırmadık. Bundan sonra da aldırmayacağız. Gençlerle kucaklaşmaya, gençlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu açık etsin' diye konuştu.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir soru üzerine Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde artık terör sorununun kalmadığını belirtip, bölgedeki vatandaşların yaylalara ve otlaklara rahatlıkla çıkabildiğini söyledi. Erdoğan, hedefin bölgenin geneline huzurlu bir hava getirmek olduğunu vurguladı.

'TÜRKİYE ARTIK BÖLGEYE AĞIRLINI KOYDU'

Dünya meselelerine ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' söylemlerini yinelediğini belirtti. Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesindeki gelişmelere değinen Erdoğan, bu sıkıntıların en çok İslam dünyasını etkilediğini söyleyerek, 'Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız' dedi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bir araya gelerek attığı Mekke Ortak Savunma Antlaşması adımına değinen Erdoğan, bununla İslam dünyasına bir sinyal vermek istediklerini ve süreçte olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Program sırasında bir öğrencinin memleketinin Çorum olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, Çorum FK'nin Samsunspor'u deplasmanda 5-1 yenmesine espriyle değinerek 'Ayıp ettiniz' dedi. Erdoğan, ayrıca torunuyla yaşadığı bir anısını paylaştı. Program sırasında gösterilen bir video sonrası Samsun'un meşhur dondurmasını hatırlayan Erdoğan'ın isteği üzerine salona dondurma ikram edildi. Erdoğan, kısa süre önce hayatını kaybeden eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için de Fatiha okuttu. (DHA)