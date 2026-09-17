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Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Ö.K., boşandığı M.K.'yi tabancayla vurup zorla otomobiline bindirerek kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonrasında durdurulan araçta yakalanacağını anlayan Ö.K. intihar ederken, yapılan kontrolde M.K.'nin de öldüğü belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi yerleşkesinde bulunan kütüphane binası önünde meydana geldi. Ö.K. ile konuşmak istediği eski eşi M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K., yanında getirdiği tabancayla M.K.'ye ateş etti. Ö.K., ardından M.K.'yi zorla 34 AAT 947 plakalı otomobiline bindirip kaçırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu otomobili Mardin yolunda takibe aldı. Polis ekiplerinin aracı sıkıştırması üzerine Ö.K., yakalanacağını anlayınca tabancayla kendini vurdu. Araçta yapılan kontrolde M.K. ve Ö.K.'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)