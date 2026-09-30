ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında ihracatın yüzde 8,1, ithalatın yüzde 10,5 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat 2026 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 184 milyar 996 milyon dolar, ithalat yüzde 5,3 artarak 250 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 22,3 ARTTI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan, 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ağustos ayında yüzde 83,5 iken, 2026 Ağustos ayında yüzde 81,7'ye geriledi. Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,3 artarak 60 milyar 206 milyon dolardan, 65 milyar 793 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 74,7 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 73,8'e geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 760 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 731 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 203 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 73 milyon dolar ile İsviçre takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 45 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 894 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 690 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 180 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 395 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,3'ünü oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE ÇİN OLDU

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 706 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 68 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 935 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 872 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 374 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 36 milyar 55 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 26 milyar 108 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 18 milyar 71 milyon dolar ile Almanya, 13 milyar 372 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 177 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,4'ünü oluşturdu. (DHA)