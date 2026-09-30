ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının, ağustos ayında yıllık yüzde 33,29, aylık yüzde 2,87 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,07 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,71 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,79 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 30,44 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,99 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,31 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,65 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,03 artış gerçekleşti. (DHA)