Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı. Avrupa sahnesinde ilk defa finale çıkan Emrah, rakibini 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör, Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.

Ercan ATA / BULGARİSTAN, (DHA)- BULGARİSTAN'DA devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, altın madalya kazandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.