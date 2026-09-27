Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA) - 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Genel Kurul salonunda bütün dünyaya adaleti, hakkaniyeti, merhameti haykıran bir lider vardı: 'Biz sussak tarihi susmayacak, biz sussak hakikat susmayacak' diyen ve tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin iffetini, onurunu en güçlü şekilde temsil eden bir lider vardı o kürsüde. Dünyanın tüm meselelerini ifade eden, bu meselelerin çözüm yollarını en isabetli şekilde dünyaya hatırlatan, dünyanın tüm mazlumlarına, dünyanın tüm mahzunlarına, masumlarına sahip çıkan, elini gönlünü açan ve hiçbir zalime asla Türk milletine ve mazlumlara zarar verme cesareti bırakmayacak bir iradeye sahip lider vardı o kürsüde. Biz o liderin arkasında, o liderin yanında olmaktan büyük bir şeref duyuyoruz. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir. AK Parti; Türkiye Yüzyılı'nın, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' saha çalışmaları kapsamında AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Kacır, ilçede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi aldıktan sonra ilçe sakinleriyle sohbet etti. Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; ''Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tüm şehirlerinde, ilçelerinde ve mahallelerinde milletimizle buluşmaya, onlarla hemhal olmaya, onların sesini işitmeye ve elbette gayretimizi, çabamızı onlarla paylaşmaya devam ediyoruz. 2 gün önce Türkiye'nin uç beyi şehirlerinden Kırklareli'ndeydim. Orada bu heyecanı Kırklarelili hemşerilerimizle paylaştım. Şimdi de İstanbul'un köklü ilçelerinden Gaziosmanpaşa'da sizlerle birlikteyim. İnşallah birazdan sahada hemşerilerimizle, esnafımızla bir araya geleceğiz. Gençlerimizle buluşacağız. Bugünü ama daha çok yarınları, geleceği istişare edeceğiz, konuşacağız' ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİNİN MÜHRÜNÜ İNSANLIK TARİHİNE VURABİLMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Bakan Kacır, 'Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye gerçekten muazzam bir gayretle hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Biz bu kavramları asla salt bir slogan, salt bir motto olarak görmüyoruz. Samimi olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrında, tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin mührünü insanlık tarihine vurabilmenin gayreti, çabası içindeyiz. Bunun gereğini yapmak için de dur durak bilmeksizin gece gündüz sizler, milletimizle el ele, omuz omuza, sırt sırta koşmaya devam ediyoruz. Büyük mesafe katettik. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, asırlık kazanımlarla buluşturduk. Türkiye, AK Parti iktidarları döneminde büyük bir üretim gücüne dönüştü. Bir yandan bu yolculuk devam ederken, bir yandan Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine eriştirmek için gece gündüz bu koşuyu sürdürürken bir yandan da şehirlerimizi geliştirmeye, yarınlara hazırlamaya devam ediyoruz. Bunun için AK Partili belediyeler, Cumhur İttifakı belediyeleri gerçekten büyük bir gayret içindeler. Milletimiz bu gayreti çok yakından biliyor, görüyor, takdir ediyor. Diğerlerinin ne halde olduğunu da milletimiz çok iyi takip ediyor, notlandırıyor. Biliyoruz ki bizler hiçbir bahaneye sığınmaksızın milletimizin hizmetinde oldukça Allah'ın izniyle milletimiz yine yeniden her seçimde bizim yanımızda olmaya devam edecektir' dedi.

'BÜTÜN DÜNYAYA ADALETİ, HAKKANİYETİ VE MERHAMETİ HAYKIRAN BİR LİDER'

Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili konuşan Bakan Kacır, 'Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeydik. Bizler de kendilerine refakat ettik. Orada o Genel Kurul salonunda bütün dünyaya adaleti, hakkaniyeti, merhameti haykıran bir lider vardı: 'Biz sussak tarihi susmayacak, biz sussak hakikat susmayacak' diyen ve tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin iffetini, onurunu en güçlü şekilde temsil eden bir lider vardı o kürsüde. Dünyanın tüm meselelerini ifade eden, bu meselelerin çözüm yollarını en isabetli şekilde dünyaya hatırlatan, dünyanın tüm mazlumlarına, dünyanın tüm mahzunlarına, masumlarına sahip çıkan, elini gönlünü açan ve hiçbir zalime asla Türk milletine ve mazlumlara zarar verme cesareti bırakmayacak bir iradeye sahip lider vardı o kürsüde. Biz o liderin arkasında, o liderin yanında olmaktan büyük bir şeref duyuyoruz. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir. AK Parti; Türkiye Yüzyılı'nın, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir. Hepimiz bu bilinçte olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle bu defa şimdikilerin çok daha fevkinde, çok daha üzerinde, çok daha büyük bir rekorla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak da büyük bir zafere inşallah imza atacağız' dedi.

'2029 YEREL SEÇİMLERİNDE İBB'DE DE ÇOK BÜYÜK BİR ZAFERİ AK PARTİ OLARAK ELDE EDECEĞİZ'

Kacır, 'Peşinden yerel seçimler gelecek. İnşallah belediyeler yeniden AK belediyecilikle buluşacaktır. Yeniden Cumhur İttifakı'yla buluşacağız. En önemlilerinden biri de İstanbul, inşallah 2029 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de çok büyük bir zaferi Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak elde edeceğiz. İnşallah bu yolculuğa evlatlarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız için devam edeceğiz. Gaziosmanpaşa'dayız. Burada 'Bilim Gaziosmanpaşa'mız var. Orada binlerce gencimiz, çocuğumuz bilim yolculuğuna katılıyorlar. Teknoloji geliştirme yolculuğuna katılıyorlar. Gaziosmanpaşa'da roket geliştiren gençler var. İnsansız hava aracı üreten gençler var. Su altı robotları üreten gençler var. Onların arasından inşallah girişimciler yetişecek, mühendisler yetişecek. Bilim insanları yetişecek ve Türkiye şimdikinin çok daha ötesindeki iktisadi güce inşallah teknolojiyle, bilimle, araştırma geliştirmeyle, inovasyonla adım adım erişmeye devam edecek' diye konuştu. (DHA)