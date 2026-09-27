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Programın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi. Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TCG İstanbul, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Salihreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Kalkan, TCG Mızrak, TCG Rüzgar, TCG Karayel, TCG Akçay, TCG Enez, TCG Işın, TCG 18 Mart ve TCG Doğanay yer aldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen gemiler, Beşiktaş istikametine ilerledi. Beşiktaş İskelesi önünden geçen gemiler, çimariva selamıyla selamladı. Gemilerin Boğaz'daki geçişi havadan görüntülendi. (DHA)

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışlarıyla başlayan programda çelen bırakan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, anıt defterini imzaladı. Programın devamında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi ziyaret edildi. Özoğul, burada da anıt defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyetle türbe önünde fotoğraf çektirdi.

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Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul'da düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı.

Ceren KÜP - Fırat ALKIZ - Uğurcan TANMAN / İSTANBUL, (DHA)- PREVEZE Deniz Zaferi'nin 488'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi. Gemilerin geçişi havadan görüntülendi.

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