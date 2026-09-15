Aybala MELEK-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın 'Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz' diye bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Türkiye'nin gündeminde şu an bir seçim yoktur' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik toplantıda, TBMM çalışmalarıyla ilgili özel bir değerlendirme yapıldığını, yeni dönemdeki çalışmaların ele alındığını belirtti. Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın da sunum gerçekleştirdiğini kaydeden Çelik, teşkilatların altyapısını güçlendirmek adına yeni kararların alındığını, çeşitli illerdeki teşkilatlara yeni binalar kazandırdıklarını söyledi.

'YENİ ANAYASA GELECEK NESİLLERE BORCUMUZDUR'

Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yıl dönümüne ilişkin, 'Halen darbelerin siyasi hayatımda açtığı yaraların kapandığını söyleyemeyiz. Darbeler, milleti korumak için verilmiş silahın millete doğrultulması gibi ahlaki açıdan da siyasi açıdan da gayrimeşru organizasyonlardır. Yıllar içerisinde görülmüştür ki tamamen dış kaynaklı olarak Türkiye'nin demokrasisini sakatlamak, Cumhuriyet'in zeminlerini zayıflatmak, toplumsal travmaları daha da büyütmek için kullanılan manevralar olarak tarihimize yerleşmiştir. 12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan bir tanesi Anayasa'dır. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere karşı bir borcumuzdur' dedi.

Vesayetin ve darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Çelik, 'Bu demokrasimizin önünde büyük bir ödev olarak tarihi sorumluluk olarak durmaktadır. AK Parti, gelecek nesillere olan bu borcu ödenmesi için siyasetin bu mükellefiyetini doğru bir şekilde yerine getirmesi için her zaman hazırdır. Bunun zeminini oluşturup hep beraber gayet güçlü bir şekilde Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak imkanları sürekli olarak takip etmek, siyasetin bu zeminde bir araya gelmesinin ve bunu tüm meselelerin önüne koyarak gelecek on yıllara damga vuracak şekilde sonuca ulaştırmasının önemini bir kez daha ifade ediyoruz' diye konuştu.

'ARZU EDİLEN BARIŞ ÇERÇEVESİNE GEÇİLEMEDİ''

İç ve dış siyasette pek çok gündemlerinin olduğunu kaydeden Çelik, 'Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler dünyanın önünde büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad Mutabakatı'ndan sonra arzu edilen ateşkes ve barış çerçevesine geçilemedi. Şimdi ise daha büyük bir problem olarak Babülmendep ile ilgili birtakım sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne dönük olarak Irak topraklarından yapılan birtakım saldırıları doğru bulmadığımızı, kınadığımızı ifade ediyoruz. Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırıları karşısında kardeş Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için inisiyatifini de son derece kıymetli buluyoruz' dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Çelik, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü koruma ilkesine saygı duymanın barışı korumanın alfabesi olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

'TÜM KONULARI ÇÖZEBİLECEK DİPLOMATİK KAPASİTE VARDIR'

Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif yaklaşımların ortaya çıktığını dile getiren Çelik, 'Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunları masada çözmeye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde zaaf olarak algılanmamalıdır. Tam tersine masada ve sahadaki gücümüzün farkında olarak; dünyanın içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde, Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni sıkıntılar eklenmesin diye, hiç kimse için gereksiz maliyetler ortaya çıkmasın diye bu hassasiyetimizi vurguluyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa, bu mesajı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Tüm bu konuları çözebilecek diplomatik kapasite vardır. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i, genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir' diye konuştu.

'DOĞRU BİR KARAR OLMAMIŞTIR'

Çelik, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle yenilenmesi kararına yönelik, 'Ada'daki dengelerin bozulmaması için koruyucu bir önlem ifade ediyordu. Fakat ABD'nin silah ambargosunu kaldırması ve uzatması doğru bir karar olmamıştır. Ada'daki iki taraf arasındaki güvenin daha da açılmasına yol açacak yaklaşımlardır. KKTC'nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davasının ilkeleri konusundaki kararlı duruşumuz bundan sonrasında da daha da pekişerek devam edecektir. Türkiye, KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumak için mücadelesini verecek' dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürerek Ankara Valiliği'ne yakın koruma talebinde bulunduğunu açıklaması ile ilgili, 'Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. O sebeple bir iletişim kazası olarak ortaya çıkan bu tablonun bizim açımızdan geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek isterim' dedi.

'ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ OLMADIĞI AÇIK'

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı 'Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum' açıklamasına ilişkin erken seçim sorusuna, 'Cumhurbaşkanımızın 'Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz' diye bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Türkiye'nin gündeminde şu an bir seçim yoktur' diye konuştu. (DHA)